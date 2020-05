Recomendaciones a tener en cuenta con las piletas en hogares y clubes Locales 19 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde el mes de diciembre el municipio a través de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, comenzó una campaña para promover el mantenimiento de los espacios privados. Además, se realizan recorridas y visitas para controlar si se cumplen las medidas de limpieza.

“El malestar de muchos vecinos se manifiesta por la falta de acondicionamiento de algunas viviendas que en muchas oportunidades están en alquiler o deshabitadas, y de lotes que se encuentran en situaciones de abandono”, manifestó al respecto la titular del área, Paz Caruso.

En los últimos 2 meses, se recibieron 84 denuncias y se realizaron 26 visitas por reclamos de piletas en mal estado. “En muchos casos, cuando se efectúa el control con la Dirección de Medio Ambiente, se conversa con el vecino y logramos que apliquen medidas de limpieza. En otros casos no tenemos respuestas y debemos intervenir con actas”, contó la Secretaria municipal.

Es importante aclarar que las piletas de natación, tanto de material, plásticas o de lona, no suelen ser el criadero elegido por los mosquitos aedes aegypti. Sin embargo, pueden convertirse en criaderos de mosquitos, ante la escasez de lugares en los que depositar los huevos. Por este motivo, deben mantenerse en condiciones óptimas.



¿QUÉ HACER CON LAS PILETAS?

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda limpiar las piletas de material en los bordes con un cepillo. En la época del año en que no se usan, aconseja vaciarlas. Si se las deja con agua, es importante hacerla circular mediante los filtros, al menos, una vez por día, colocar cloro sólido en el flotante y usar larvicidas cada tres meses.

A las piletas de plástico o de lona, se sugiere desagotarlas y limpiarlas cepillando bien los bordes, luego guardarlas secas en lugares cubiertos para evitar la acumulación de agua de lluvia.

Paralelamente, es importante mantener los patios y jardines con el pasto corto y sin malezas ya que los mosquitos adultos requieren humedad para sobrevivir mayor tiempo, y los pastos altos son un ambiente ideal como refugio porque los cubren también del sol.