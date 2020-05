Prisión preventiva para un joven por una tentativa de homicidio Policiales 19 de mayo de 2020 Redacción Por Brian A. había sido detenido el pasado jueves 14 de mayo cuando se concretaron cinco allanamientos en el barrio Barranquitas en su búsqueda. Quedó en prisión sin plazos por los delitos de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa; homicidio criminis causae en grado de tentativa; hurto; robo simple; resistencia contra la autoridad; desobediencia y violación de medidas contra epidemias.

FOTO ARCHIVO FISCAL GUILLERMO LOYOLA. La medida obtenida fue solicitada por el fiscal y así lo dispuso la jueza Cristina Fortunato.

Un hombre de 25 años cuyas iniciales son Brian Alberto A. quedó en prisión preventiva sin plazos en el marco de una investigación por una tentativa de homicidio -entre otros hechos delictivos- cometida en la ciudad de Rafaela.

Así lo dispuso el sábado último por la tarde, la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, en una audiencia realizada a través de la aplicación Zoom, en la cual también participaron la defensora pública de Brian A. -Dra. Amalia Cassina- y el representante local del Ministerio Público de la Acusación, fiscal Guillermo Loyola.



DETENCION

Brian Alberto A. -un viejo conocido de las fuerzas policiales y de la Justicia por sus frondosos antecedentes- fue detenido en el marco de cinco allanamientos que se llevaron a cabo -con la debida autorización judicial- en horas de la mañana del pasado jueves 14 de mayo en el barrio Barranquitas de nuestra ciudad.

En tal sentido, Loyola precisó que “luego de llevar adelante diversas diligencias investigativas para esclarecer el hecho de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 31 de marzo, se realizaron diversos allanamientos en inmuebles del barrio Barranquitas de nuestra ciudad, logrando la aprehensión de Brian Alberto A.”.

Participaron en los procedimientos personal de la Unidad Regional V bajo la supervisión del jefe de Policía Claudio Romano y del subjefe Ariel Palomeque, junto al titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Rodolfo Santillán y personal de la Comisaría N° 13.



AUDIENCIA

Antes de imponerse la medida cautelar, en la misma audiencia el fiscal Guillermo Loyola le imputó al hombre investigado los delitos de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa; homicidio criminis causae en grado de tentativa; hurto; robo simple; resistencia contra la autoridad; desobediencia y violación de medidas contra epidemias -ambas reiteradas en cuatro oportunidades-. Todos los delitos fueron atribuidos en concurso real entre sí, en calidad de coautor en los dos primeros y en calidad de autor respecto de los restantes.

Por su parte, hay una mujer de 28 años cuyas iniciales son Yamila O. -pareja de Brian A.- a quien el fiscal Loyola ya había imputado como coautora de los primeros dos delitos. En este caso, el funcionario del MPA solicitó la prisión preventiva y se le impuso la medida cautelar pero de forma domiciliaria, ya que la imputada es madre de dos hijos pequeños, aún menores de edad.



CON UN CUCHILLO

Inicialmente, el fiscal Loyola investigó dos hechos delictivos que tuvieron lugar el pasado martes 31 de marzo.

En relación al primero de ellos, precisó que “ocurrió alrededor de las 12.00”. En tal sentido, el fiscal informó que “en circunstancias en que un hombre se encontraba caminando por la vía pública, se hicieron presentes Brian A. y su pareja a bordo de una motocicleta”. “Yamila O. extrajo de entre sus piernas un cuchillo y se lo entregó al imputado. Éste se acercó a la víctima y le exigió la entrega de su celular, quien le respondió que no tenía nada”, relató.

“Ante ello, y no habiendo logrado el fin propuesto del desapoderamiento, Brian A. le manifestó a la víctima que lo iba a matar, y luego comenzó a apuñalarlo en distintas partes del cuerpo con el cuchillo que tenía en sus manos”, indicó Loyola y agregó que “Brian A. actuó con conocimiento del peligro para la vida y voluntad en relación al resultado mortal”. "Seguidamente, los computados se retiraron del lugar a bordo de la motocicleta”.

Por otra parte, Loyola precisó que “producto del ataque perpetrado por el imputado -quien no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad-, la víctima sufrió múltiples heridas que le produjeron una lesión pulmonar y la perforación de su estómago”.

El segundo hecho aconteció el mismo día alrededor de las 19:30. "En ocasión en que otro hombre se encontraba caminando por la vereda de un local comercial, fue alcanzado desde atrás por una motocicleta conducida por Brian A., quien estaba acompañado nuevamente por Yamila O.”, relató Loyola. Asimismo, expresó que "aprovechando la circunstancia, el imputado extrajo del bolsillo de la víctima su teléfono celular. Luego de ello, se dieron a la fuga del lugar con el elemento sustraído ”.



OTROS HECHOS

INVESTIGADOS

El funcionario del MPA se refirió a otros dos hechos investigados.

Uno de ellos ocurrió el pasado martes 14 de abril alrededor de las 22:15: “En circunstancias en que una mujer se encontraba esperando ser atendida en la vereda de un local comercial, se le acercó desde atrás el imputado junto a otro masculino aún no identificado”, informó. “Brian A. le apoyó a la víctima un fierro en la cintura y le sustrajo desde el bolsillo de su pantalón un teléfono celular”, precisó. “Tras ello, el imputado y su acompañante se retiraron del lugar con el elemento mencionado”.

El último hecho investigado fue cometido cuatro días después, es decir, el sábado 18 de abril: “Efectivos del Cuerpo de Guardia Infantería de la Unidad Regional V, al hacer paso por calle Entre Ríos y las vías del ferrocarril, divisaron a un grupo de masculinos en cercanías de dichas vías”, expresó el fiscal.

“Cuando se acercaron al lugar observaron que, entre ellos, se encontraba Brian A., sobre quien pesaba pedido de captura desde el 6 de abril inicialmente por el delito de homicidio en grado de tentativa”.

En tal sentido, Loyola indicó que “al tratar de detenerlo, se produjo un forcejeo entre el nombrado y uno de los oficiales de Policía, al tiempo que el resto del personal policial intentaba contener a otras personas que se hicieron presentes en el lugar y que pretendían entorpecer el procedimiento”.

“En dicho momento, y con el fin de ayudar a escapar a Brian A., un hombre de iniciales EMM -quien ya se encuentra imputado por esta causa- golpeó desde atrás al uniformado con un palo de madera, logrando que éste caiga desvanecido al suelo”, informó, y agregó que “tras esta situación, Brian A. se dio a la fuga”.

Finalmente, el fiscal Loyola explicó que “con el accionar descripto, es decir, en los cuatro hechos, Brian A. desobedeció el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 dictado por el Presidente de la Nación Argentina en fecha 19 de marzo de 2020; y violó las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de la epidemia del Covid-19”.