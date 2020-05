El transporte de cargas, con más costos pero con menos trabajo Locales 19 de mayo de 2020 Redacción Por "Tenemos los mismos costos operativos, pero trabajando un 50%", afirmó el gerente de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Rafaela, José Sánchez, manifestando que el sector no es ajeno a las dificultades impuestas por la desaceleración de la economía, a partir de la cuarentena que comenzó a regir aquel 20 de marzo como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

FOTO ARCHIVO JOSE SANCHEZ. Gerente de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Rafaela del CCIRR.

Los diferentes sectores de la economía intentan sobrevivir a los problemas que profundizó la pandemia de Covid-19, y que hoy los enfrenta a un escenario complejo en donde es indispensable que el Estado instrumente las herramientas necesarias en tiempo y forma.

Este es el caso del transporte de carga automotor, -actividad considerada esencial desde el primer momento- pero que más allá de haber podido trabajar, la actual situación no deja de golpearlo.

El gerente de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Rafaela (CETAR), José Sánchez, describió cómo se ven afectados como sector: “la verdad que esta pandemia no estaba en los planes de nadie y la estamos sobrellevando lo mejor que podemos, pero ya se empiezan a notar algunas dificultades que fueron las que nos motivaron a tener que expresarlo públicamente para poner en contexto nuestra situación. La realidad es que desde el 19 de marzo con el decreto 297, al transporte de carga se lo denomina como una actividad esencial y nos vimos obligados a salir a prestar los servicios en un contexto absolutamente adverso, desconocido e incierto. Estamos próximos a cumplir los 60 días de la cuarentena empezaron a resentirse las estructuras de los transportes ya que estamos trabajando en promedio a un 45 o 50 % de lo que veníamos trabajando”.

Sánchez explicó que salvo excepciones como lo es el transporte del cereal que está trabajando bien a un 90% de su capacidad, o los transportistas de alimentos que están en un 70%, el comercio y buena parte de la industria está cerrada, lo que significa que aquellos que hacen cargas generales o los que hacen paqueterías no trabajaron. A su vez quienes transportan automóviles están absolutamente paralizados; en el sur empresas vinculadas al petróleo están hace 60 días inactivas, lo que denota un panorama adverso.

“En este complejo escenario vemos que estamos trabajando con los mismos costos operativos, pero con un 50% de trabajo, lo que genera dificultades y eso es lo que les planteamos a la provincia en su momento y no hemos tenido respuestas. La verdad es que los tiempos apremian y por eso tuvimos que salir a poner en conocimiento de la opinión pública, que si bien somos esenciales, hemos hecho un esfuerzo, nadie se ha visto desabastecido en lo que va de este tiempo desde las restricciones, con lo cual nosotros sectorialmente hemos hecho el aporte que la sociedad necesita, estamos agradecidos porque cumplimos con nuestro deber, pero el Estado tendría que comprender que como es un servicio esencial, también debería darnos una mano y esa mano tiene que llegar inmediatamente porque ya la estamos precisando”, afirmó el dirigente de la CETAR.



PLANTEOS CONCRETOS

AL GOBIERNO

José Sánchez se refirió a cuáles son las demandas urgentes del sector, cuando el tiempo corre y los problemas se agravan, y que fueron enviadas al Gobierno de la Provincia la semana pasada. “Básicamente lo que gestionamos desde las entidades, teniendo en claro quién tiene competencia sobre cada cuestión y en este caso nos vamos a referir puntualmente la provincia, es la posibilidad de exceptuarnos del pago de los tributos, acordar con municipios y comunas que también nos puedan dar la misma exención por lo menos hasta fin de año. No estamos acostumbrados a vivir de subsidios ni mucho menos queremos que esto se prolongue en el tiempo, más allá de lo que sea necesario, lo estamos planteando tentativamente hasta finales de año”.

El dirigente puso como ejemplo el accionar de la Dirección Nacional de Vialidad que los ha exceptuado en este tiempo del pago de peajes en la ruta nacionales, siendo que en la provincia se siguen pagando.

Más allá de lo significativo en números, Sánchez indica que sería un gesto de ayuda; “la provincia debería haber imitado esa decisión y habernos exceptuado del pago de peajes, además de exceptuarnos del pago de ingresos brutos, de la patente automotor que es carísima. Sí ellos nos pudieran dar una mano con eso, sería realmente de utilidad, no sería la solución al problema del transporte, pero en lo inmediato nos ayudaría y mucho”, finalizó.