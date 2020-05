San Martín de Tucumán irá al TAS para reclamarle a AFA el ascenso Deportes 19 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DIRECTIVO. / Roberto Sagra, presidente de San Martín de Tucumán.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - San Martín de Tucumán presentará una demanda ante el TAS (Tribunal de Arbitraje deportivo) contra la AFA para reclamar por el ascenso a Primera División, dado que los torneos de la Superliga fueron suspendidos y aún no se definieron cómo se resolverá la Primera Nacional.

"Apelamos a que la nueva conducción de AFA decida que existan los mismos criterios y derechos para todos, que es jugar por ascensos y descensos", expresó Roberto Sagra, presidente del "ciruja" tucumano.

En diálogo con TyC Sports, el dirigente del club norteño agregó que "si eso no ocurre, recurriremos a las autoridades de la Nación para que se reconsidere que este proceder se hace para beneficiar a un club que tiene peso político, que es a su vez quien respalda las decisiones de AFA. De no prosperar estas vías, iremos al TAS con la tranquilidad que no vamos a parar el fútbol".

Lo que esgrimen los dirigentes de San Martín de Tucumán es que si se dejaron sin efecto los descensos, uno de los ascensos le corresponde, ya que lideraba la Zona 2 cuando la AFA decidió suspender los torneos.

Pese a ello, desde el club tucumano abogan por que el torneo de ascenso continúe disputándose, tal lo estipulado, pero si la AFA anula los descensos reclaman el pasaje a la categoría superior.

No obstante, la AFA aún no se refirió, ni definió, qué sucederá con el torneo de la Primera Nacional, más allá de que la Copa Superliga, que estaba en desarrollo, fue dada por finalizada a raíz de la pandemia de coronavirus.

Al momento de detenerse el torneo de ascenso, San Martín de Tucumán era líder de la Zona 2, tras 21 fechas, y aventajando a Defensores de Belgrano por tres puntos, mientras que Atlanta era puntero en la Zona 1, con una sola unidad por encima de Estudiantes de Río Cuarto.

"Jugar después del mes de junio nos pone en una situación muy difícil, ya que no podremos contar con el mismo plantel que venía primero en la tabla de posiciones. Es muy grande el perjuicio deportivo y económico que nos ocasiona esta decisión de la AFA", afirmó Sagra sobre lo que podría suceder si la casa madre del fútbol argentino no define la situación.