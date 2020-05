Ascacibar y el regreso del fútbol en Alemania Deportes 19 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ASCACIBAR. / "Me olvidé todas las reglas, pensando en otras cosas que no tenían que ver con los protocolos".

El mediocampista del Hertha Berlín de Alemania Santiago Ascacíbar consideró ayer que el regreso de la Bundesliga en medio de la pandemia de coronavirus "fue atípico", aunque remarcó que "cuando uno entra a la cancha se olvida de todo".

"Fueron semanas diferentes para lo que estamos acostumbrados.

Íbamos a entrenar en dos micros, al aeropuerto en dos aviones privados por el tema del espacio y dos colectivos para llegar a la cancha de Hoffenheim. Lo tratamos de tomar del lado positivo, en la semana nos hicieron tres test", señaló en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.

El ex jugador de Estudiantes de La Plata, quien ingresó en el complemento este sábado en la goleada por 3 a 0 de su equipo ante el Hoffenheim, destacó que se trató de "algo atípico" por "no poder tener la cercanía habitual con los compañeros y un montón de protocolos que se tenían que cumplir a rajatabla".

"Por lo que me tocó jugar, me olvidé todas las reglas y estaba focalizado en pedir la pelota, ordenar a mis compañeros, pensando en otras cosas que no tenían que ver con los protocolos", reconoció Ascacíbar.

En cuanto al festejo de sus compañeros luego de la victoria pese a las recomendaciones sobre el contacto físico, el volante central expresó: "Pasó, son situaciones del partido, con las pulsaciones y las emociones bien altas".

"En este caso los chicos que lo hicieron no se dieron cuenta y no lo pensaron. Haber podido ganar el partido y la emoción hizo que se olvide el resto", cerró.



GOLEADA DEL LEVERKUSEN

Pese al parate por la pandemia del coronavirus, el Bayer Leverkusen no cortó con su racha de triunfos y le propinó una goleada al Werder Bremen en lo que fue el último partido de la jornada número 26 de la Bundesliga. En el Weserstadion, la visita se impuso por 4-1 y quedó a las puertas de la zona de clasificación a la Champions League.



Todos los resultados de la fecha 26: Borussia Dortmund 4 - Schalke 0, Augsburg 1 - Wolfsburgo 2, F. Dusseldorf 0 - Paderborn 0, RB Leipzig 1 - Sport-Club Freiburg 1, Hoffenheim 0 - Hertha 3, Eintracht Frankfurt 1 - Borussia Monchengladbach 3, Koln 2 - FSV Mainz 2, FC Unión Berlín 0 - Bayern Munich 2, Werder Bremen 1 - Bayer Leverkusen 4.



Principales posiciones: FC Bayern München 58, puntos; Borussia Dortmund 54; Borussia Mönchengladbach 52; RB Leipzig 51; Bayer 04 Leverkusen 50; VfL Wolfsburg 39.