Un 64% de los productores postergó sus inversiones por la pandemia y el ánimo del campo sigue en baja Locales 19 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Un 64% de los productores postergó sus inversiones frente a la pandemia y el ánimo del campo sigue en baja, según el sondeo de la nueva edición del índice elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. La muestra confirma el marcado pesimismo de los productores agropecuarios que, en su mayoría, decidió postergar inversiones y restringir algunos gastos.

El informe señala que "si bien la pandemia no afectó sustancialmente la trilla y logística de granos, 3 de cada 4 productores esperan tener resultados económicos peores debido a la baja en los precios internacionales y los derechos de exportación incrementados en la Argentina".

De acuerdo con el análisis, la crisis del Covid-19 parece haber hecho cambiar de planes a los productores, ya que el 64% plantea postergación de inversiones y restricción de gastos, en tanto 28% sugiere que las decisiones de inversión y gasto no se verán afectadas.

Sólo un 9% de los productores ve una oportunidad en medio de la pandemia y dentro de ese bloque, 28% identifica ventajas crediticias, 25% promociones en insumos y 31% en otras alternativas de negocios. Además el 58 % de los productores piensa que están peor financieramente y sólo 27% considera que es un buen momento para realizar inversiones.

Por su parte, el 82% de los productores indica que el funcionamiento habitual de trilla y logística en sus zonas no ha cambiado sustancialmente y se ha movido con normalidad. Con respecto al 18% que ha indicado que la actividad se ha visto afectada, 42% indica que esto obedeció a restricciones menores en el transporte al inicio de la cuarentena, que ya fueron resueltas y, al momento, operan con normalidad.

El 22% opina que tuvo que ver con dificultades para conseguir maquinaria y contratistas y un 15% indicó que no dejaron enviar carga a puerto desde su zona. Mientras que el 28% de los productores indicó que deberán vender más del 80% de su producción de granos antes de julio, a fin de cubrir sus compromisos de cosecha.