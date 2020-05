Entrenamientos en grupos reducidos Deportes 19 de mayo de 2020 Redacción Por INGLATERRA

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Los equipos de la Premier League de Inglaterra podrán retornar a los entrenamientos en grupos reducidos a partir de hoy, luego de que los accionistas de la liga votaran de manera unánime dar el primer paso hacia el regreso de la actividad, suspendida por la pandemia de coronavirus.

"El primer paso ha sido acordado en consulta con los jugadores, los entrenadores, los doctores de la Premier League, expertos independientes y el Gobierno", explicó un comunicado oficial.

Y continuó: "El paso 1 del protocolo de entrenamiento permite a los equipos entrenar mientras mantienen la distancia social. Entrenamiento de contacto aún no está permitido".

De esta manera, los futbolistas podrán retomar las prácticas en grupos de no más de cinco personas, después de ser sometidos a controles de temperaturas y a test para controlar que no den positivo por COVID-19.

"La salud y el bienestar de todos los participante es la prioridad de la Premier League y el retorno seguro a los entrenamientos es un proceso paso a paso", finalizó el anuncio.

Según informan medios locales, la actividad en Inglaterra regresaría el 19 de junio, pese a que la fecha elegida por las autoridades sería el 12.

El retraso se debe a una decisión de los capitanes de los equipos, quienes consideran que necesitan más tiempo para retomar las competencias tras el largo parate por la propagación del coronavirus.