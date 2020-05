Ampliarían el plazo de la oferta de canje a bonistas Nacionales 19 de mayo de 2020 Redacción Por NEGOCIACION POR LA DEUDA EXTERNA

FOTO ARCHIVO NA EN OLIVOS. El presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Ministerio de Economía analiza solicitar una nueva extensión de la oferta de canje por la deuda externa de US$ 66.000 millones, cuyo plazo de renegociación vence formalmente este viernes, trascendió ayer.

La presentación debe ser realizada ante el órgano regulador de mercados estadounidense, la SEC.

La estrategia busca dar más tiempo para acercar posiciones sobre un posible acuerdo y restarle posibilidades a la declaración unilateral de default por parte de los tenedores de los bonos Global, que tiene como último plazo de pago este viernes 22.

El tema habría sido analizado el domingo en la cumbre mantenida en Olivos entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, y se instaló con fuerza ayer en círculos financieros y bursátiles.

"La Argentina podría caer así en un default técnico, pero no invalidante", dijo a la agencia NA una fuente que sigue de cerca las negociaciones desde el sector financiero.

El espíritu que recorría en esta jornada el Ministerio de Economía era de "cauteloso optimismo".

Una fuente oficial reconoció que se están "acercando posiciones", pero se mostró cauta a la hora de anticipar la posibilidad de un acuerdo inminente.

Dijo que las partes están "más cerca que hace diez días", cuando se cumplió el primer cierre de la oferta, que fue postergado hasta el 22 de mayo.

El optimismo en el Palacio de Hacienda era tal que hasta se confía en la posibilidad de que si el país se excede en el período de "gracia" de un mes, pueda presentarse ante los Tribunales, manifestar voluntad de pago y convertir así al incumplimiento en "técnico", lo cual no tendría impacto real.

Por ahora, el canje de deuda recibió un rechazo que ronda el 80% del total, que corresponde sobre todo a las tenencias de los grandes fondos de inversión: representaría un volumen superior a los US$ 50.000 millones. El dato de rechazo, sin embargo, no fue difundido por el Gobierno argentino.

El mercado se comportó ayer en línea con ese optimismo, ya que la reacción positiva de los activos argentinos estuvo directamente vinculada con el clima que se respira en los mercados financieros sobre la negociación de la deuda.

Ese comportamiento refleja que el mercado todavía le asigna alguna posibilidad a un acuerdo.