Licha López: "cuanto antes volvamos a entrenar, mejor" Deportes 19 de mayo de 2020 Redacción Por El capitán y emblema de Racing aseguró que está ansioso por regresar a las canchas. "Haciéndolo de manera prudente y prolija, podemos", expresó.

FOTO ARCHIVO LÓPEZ. / "El plantel de Racing está deseando volver a entrenarse".

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El delantero de Racing Lisandro López se expresó ayer en contra de la eliminación de los descensos en el fútbol argentino y sostuvo que es posible regresar a los entrenamientos "de una manera prudente y prolija" en medio de la pandemia de coronavirus.

En una conferencia de prensa virtual difundida a través de las redes sociales de la "Academia", el goleador señaló: "Soy de la idea de arrancar, me parece que haciéndolo de una manera prudente y prolija, podemos volver a los entrenamientos".

En la misma línea, agregó: "El plantel de Racing está deseando volver a entrenarse, tengo entendido que ya hace un tiempo se ha presentado un protocolo para volver de a grupos reducidos. Estoy de acuerdo, esperamos poder volver lo antes posible".

En cuanto al conflicto entre AFA y Agremiados por la finalización de los contratos de varios futbolistas el próximo 30 de junio, "Licha" afirmó que se trata de "una situación especial".

"Estamos todos juntos para que sea lo más leve posible y se pueda resolver de la mejor manera", añadió.

Sobre la decisión de eliminar los descensos durante las próximas dos temporadas en el fútbol argentino, el capitán del elenco de Avellaneda manifestó su rechazo a la medida.

"Creo que no es lo mejor, considero que una de las grandes cualidades que tiene el fútbol argentino es la competitividad y, como ya muchos dijeron, estamos emparejando para abajo. Va a traer grandes consecuencias a muchos futbolistas", opinó.

Por otra parte, López se refirió a su posible continuidad en Racing pese al vencimiento de su vínculo con la institución, y descartó la opción de retirarse a raíz del parate por el coronavirus.

"Ni en el peor día de la cuarentena pensé en retirarme. Estamos trabajando en el tema de la renovación, lo vamos a hablar en breve, pero mi idea es continuar jugando en Racing", remarcó.

En ese sentido, estimó: "Yo creo que no va a haber problema, es cuestión de sentarnos a charlar y seguramente si la intención de ellos y del entrenador es que yo continúe, se va a dar muy rápido. Lo vamos a arreglar y resolver positivamente".