Quien mató a su madre no está en su sano juicio Policiales 19 de mayo de 2020 Redacción Por SAN JUSTO: SERIA INIMPUTABLE EL UNICO DETENIDO

FOTO ARCHIVO FISCAL GUILLERMO PERSELLO. Está a cargo de la investigación del brutal matricidio ocurrido en la ciudad de San Justo.

En la edición impresa de la jornada de ayer, informábamos desde estas páginas con el título "Matricidio en San Justo. Un hombre habría matado a golpes a su madre" lo ocurrido en esa ciudad santafesina ubicada a unos 150 kilómetros al noreste de Rafaela, donde el domingo último por la mañana, una mujer de 69 años identificada como Dominga Rosa Romero de Sandoval de 69 años, fue hallada asesinada a golpes en su casa y por el crimen detuvieron a uno de sus hijos, quien convivía con ella.

En la víspera se conoció de fuentes judiciales de la capital provincial que, en relación a la investigación del homicidio de Dominga Sandoval, este tuvo lugar entre las últimas horas del viernes 15 y las primeras horas del sábado 16. Luego de cometido el hecho, fue detenido un hombre de 32 años cuyas iniciales son AS, que es hijo de la víctima, único sospechoso por el crimen hasta el momento.



¿INIMPUTABLE?

De acuerdo a lo programado, en la mañana de ayer lunes estaba previsto que se realizara la audiencia imputativa a AS en este caso; sin embargo, no pudo concretarse a raíz de que el detenido padece una alteración mental, tal como lo indican los informes realizados en el hospital Mira y López de la ciudad de Santa Fe y fuera informado al fiscal que está a cargo de esta causa, el Dr. Guillermo Persello.

"De acuerdo a los estudios realizados, el detenido tiene «juicio desviado, con ideas delirantes místicas». Además, los informes médicos dan cuenta que el sujeto es peligroso para sí mismo y para terceras personas. Por tal motivo, debió ser medicado", informó el fiscal Persello.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación agregó que "como la persona detenida no está en condiciones de afrontar la audiencia imputativa, la jueza Rosana Carrara ordenó su internación con custodia policial en el hospital Mira y López, hasta tanto se realice una Junta Especial de Salud Mental y luego evaluar si se puede llevar a cabo la audiencia imputativa", señaló.

El fiscal también informó que "la jueza ordenó dar intervención a la Justicia Civil notificando al Defensor Civil en turno y con jurisdicción en la ciudad de San Justo, para que adopte las medidas correspondientes".

Persello concluyó que "también dio intervención al ministerio de Salud de la provincia a fines de que tome conocimiento de las medidas dispuestas".



EL HECHO SEGUN

EL PARTE OFICIAL

De acuerdo a lo dado a conocer oficialmente por Prensa y Difusión de la Jefatura de Policía de Santa Fe –lo publicado en la edición de ayer fue en base a la agencia Telam- el hecho fue como sigue.

Los agentes de la Comisaría 2ª de San Justo tomaron conocimiento que en un domicilio de Barrio Kessler habría una persona de sexo femenino sin vida.

Inmediatamente se constituyó en el lugar personal policial, quien entrevistó a una mujer que manifestó que su madre Dominga Rosa Romero de Sandoval, de 69 años de edad, se hallaba sin vida, observándose a dicha persona en el interior de la vivienda con un golpe en su cabeza.

Los efectivos resguardaron la escena del hecho, comisionando al médico policial, quien certificó la muerte por golpe lateral en la cabeza, aconsejando autopsia.

Asimismo, se ofició personal de la División Científico Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC- ex PDI) a los efectos de realizar las diligencias de rigor.

Luego de realizar averiguaciones, los efectivos detuvieron al hijo de la víctima, de 32 años, en la zona rural de San Bernardo, unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de San Justo. Se le dio conocimiento a la Agencia de Investigación Criminal San Justo para su prosecución del caso y las pesquisas que correspondieren.