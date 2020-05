En una gresca le hirieron la oreja con un machete Policiales 19 de mayo de 2020 Redacción Por CONFUSO SUCESO FAMILIAR EN EL NORESTE DE LA CIUDAD

Personal de la Subcomisaría 1ª arribó a calle Francia al 2400 –barrio Monseñor Zazpe-, luego de conocida la noticia de que allí se encontraba una persona herida de arma blanca.

Una vez en el lugar una mujer de 59 años de edad hizo alusión a lo sucedido, diciendo que "Eduardo V. (25) vive en el fondo de mi propiedad junto a mi nieta. Es violento y se puso agresivo porque no le dieron dinero para seguir tomando", y agregó "tengo miedo de lo que puede hacer, ya que no es la primera vez que actúa de esta manera".

Además –de acuerdo a lo adelantado por LA OPINION Online-, señaló que deseaba pedir la exclusión y prohibición de acercamiento por parte del sujeto de mención.

En medio de escenas de nerviosismo, se sumaron al procedimiento oficiales de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V de Policía, para contener la situación.

Así las cosas, quien presentaba una herida cortante y responde al nombre de Daniel Gustavo A., de 38 años, quien residía en el lugar y se mudó a Flaminio del Signore al 1300, se escuchó decir que, "estaba durmiendo y empezaron a golpear la puerta de casa de mala manera y pidiendo dinero para tomar".

Ya fuera de la finca se tomó a golpes de puño con Eduardo V., y este último se fue, regresando luego con un machete y provocándole una herida cortante en una oreja. La víctima fue consultada sobre si deseaba iniciar una acción penal contra el agresor, y la respuesta fue negativa.

Pero no todo quedó allí, dado que poco después los uniformados ubicaron a la nieta de la mujer de referencia y a Eduardo V. presentando heridas cortantes. Finalmente todos los lesionados recibieron atención médica por parte de personal de un servicio de emergencias médicas de la ciudad.



GRESCA CON HERIDO

POR ESCOPETAZO

La Policía de Frontera produjo ayer por la tarde la detención de tres fronterenses, luego de resultar partes de una gresca donde uno de los partícipes fue herido de arma de fuego en una pierna.

De acuerdo a lo adelantado por LA OPINION Online, cerca de las 14:10 de la jornada de ayer, en la calle 7 -entre 4 y 96, y cerca del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Frontera-, se produjo una gresca que incluyó al menos un disparo de arma de fuego, presuntamente salido de una escopeta o una "tumbera" (arma de fabricación casera).

Habrían participado en el suceso Agustín D. y un sujeto al que se conoce como "Rafa" C. quien años atrás estuvo detenido al investigarse la muerte de un joven llamado Cristian Mana.

De acuerdo a fuente segura, la Policía detuvo a los antes mencionados -el primero habría exhibido heridas con perdigones en una pierna-, junto a un individuo que sería hermano de "Rafa" C.