Nueva marcha pidiendo justicia por Leonardo Gallegos

FOTO LA VOZ DE SAN JUSTO CUARTA MARCHA. El conocido disc jockey fue ultimado por un disparo a quemarropa.

Amigos y familiares de Leonardo Gallegos, el disc jockey que falleció después de permanecer internado tras recibir dos disparos de bala mientras estaba en su domicilio, recorrieron durante la tarde la ciudad de Frontera. Acompañaron la movilización autoridades políticas, entre ellas la intendenta Victoria Civalero, secretarios y concejales, consignó en la víspera La Voz de San Justo.

Esta fue la cuarta manifestación desde el homicidio de Gallegos y partió de manera pacífica desde la Municipalidad de Frontera, recorrió con aplausos las calles 70, 5, 9 y 100, haciendo un alto en las dependencias de la Agencia de Investigación Criminal (AIC- ex PDI) donde reclamaron justicia a viva voz y fueron recibidos por el encargado de la repartición.

La marcha continuó luego por el camino interprovincial hasta desconcentrar en la misma Municipalidad, donde tanto Civalero como los amigos de Leonardo enfatizaron en la necesidad de la aportación de datos a la justicia, no sólo de esta sino de todas las causas por delitos.

La intendenta expresó: "Por favor, necesitamos que aporten los datos, que si los convoca la Justicia a declarar vayan. Estamos luchando por justicia para Leo y es importante que colaboren con los datos, por más mínimo, un color, todo es necesario, [...] si nos animamos a decirlo en los barrios tenemos que animarnos a hacer las denuncias, si no nunca los van a atrapar".

Además, invitó a seguir participando de las marchas en pedido de seguridad y justicia. "La convocatoria es a todos, todos luchamos por lo mismo, por justicia para Leo, por justicia para Frontera y por seguridad", expresó.

Por último, manifestó el deseo de que los anuncios que se realizaron a nivel provincial en los últimos días se hagan realidad: "Los escuchamos desde hace tiempo, los procesos son más lentos de lo que necesitamos en la ciudad", concluyó.