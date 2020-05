En confuso suceso, le cortaron una oreja de un machetazo

Personal de la Subcomisaría 1ª arribó a la calle Francia al 2400, habida cuenta de la existencia de una persona herida de arma blanca, y en el lugar una mujer de 59 años de edad hizo alusión a lo sucedido.

De acuerdo a su relato "Eduardo V. (25) vive en el fondo de mi propiedad junto a mi nieta. Es violento y se puso agresivo porque no le dieron dinero para seguir tomando", y agregó "tengo miedo de lo que puede hacer, ya que no es la primera vez que actúa de esta manera".

Además, señaló que deseaba pedir la exclusión y prohibición de acercamiento por parte del sujeto de mención.

En mérito a que algunas personas en estado de nerviosismo entorpecían la labor policial, se solicitó de pares de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V de Policía, para contener la situación.

Así las cosas, en boca de quien presentaba una herida cortante y responde al nombre de Daniel Gustavo A., de 38 años, quien residía en el lugar y se mudó a F. del Signore al 1300, se escuchó "estaba durmiendo y empezaron a golpear la puerta de casa de mala manera y pidiendo dinero para tomar".

MACHETAZO EN UNA OREJA

Ya fuera de la finca se tomó a golpes de puño con Eduardo V, y este último se fue, regresando luego con un machete y provocándole una herida en una oreja.

La víctima fue consultada sobre si deseaba iniciar una acción penal contra el agresor, y la respuesta fue negativa.

No todo quedó allí, dado que poco después los uniformados ubicaron a la nieta de la mujer de referencia anteriormente, y a Eduardo V. presentando heridas cortantes, y finalmente todos los lesionados recibieron atención médica por parte de personal de un servicio de emergencia médicas de la ciudad.