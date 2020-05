Otro día sin nuevos casos

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, dio a conocer anoche que a la fecha no se han confirmado casos nuevos de COVID-19 con residencia en el territorio provincial. De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia hasta este domingo es de 245. De esos casos, 239 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza).

En tanto, hasta el momento se registran un total de tres fallecidos para la provincia (uno en Rosario, otro en Rafaela y el restante en Villa Constitución), mientras que un paciente continúa internado en cuidados intensivos, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica. El resto presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. De los casos atendidos y estudiados en la provincia hay un total de 226 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta), con lo cuál continúan aumentando los santafesinos que se están recuperando. Por último, en la provincia se registraron 6.808 notificaciones de las cuales 6.338 fueron descartadas y 225 continúan en estudio.



EN NUESTRA CIUDAD

Por su parte, Rafaela ya suma 26 días sin nuevos casos positivos de COVID-19, recordando que el último registro se dio el pasado 21 de abril. Hasta el momento, son 22 los infectados que se reportan en el Departamento Castellanos, de los cuáles 21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a un ciudadano de la localidad de Maria Juana.

En este sentido, y a pesar de que no se están registrando nuevos casos positivos, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunica que aún existen casos sospechosos en nuestro medio (este domingo se notificaron 10, más 2 en Sunchales) al aguardo de confirmación de resultados. Por ello, el organismo continúa insistiendo a la ciudadanía en que es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos.



ESPERAN RESULTADOS

No obstante, después de la ruidosa noticia de un nuevo caso de coronavirus en Rosario del pasado sábado, donde se cortó una racha de 20 días sin contagios en la ciudad y 10 en la provincia, este lunes se esperan resultados clave, ya que se conocerán los resultados de los análisis realizados a familiares de este nuevo hisopado positivo, una mujer de 45 años que vive en la zona norte. De acuerdo a lo que trascendió, la paciente que se enfermó habría tenido contacto estrecho con su pareja, un viajante que estuvo en la provincia de Buenos Aires en distribuidoras. La mujer vive con su hijo que al momento no presenta síntomas compatibles con la enfermedad.Según los datos que se conocieron, el 13 de mayo la mujer contagiada visitó a su padre, su madre y a su abuela que guardan una estricta cuarentena. Los tres iban a ser hisopados a fin de determinar si están infectados. Cabe consignar que en el Departamento Rosario hay 110 casos (99 corresponden a la ciudad capital), mientras que en el Departamento La Capital se informa un total de 37 contagios (27 en la ciudad de Santa Fe) entre los más afectados de la provincia.