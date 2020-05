Gran elogio de un medio francés para Mayco Vivas Deportes 18 de mayo de 2020 Redacción Por Fue elegido por Rugby Rama como uno de los pilares izquierdos que más prometen de cara al futuro.

FOTO CAPTURA RUGBY RAMA MERITORIO./ La publicación francesa destacó las cualidades del rafaelino.

Mayco Vivas fue seleccionado como uno de los pilares izquierdos que más prometen de cara al futuro. Según RugbyRama, el rafaelino junto con Danilo Fischetti (Zebres), Rhys Carré (saracens), Guram Gogichashvili (Racing 92) y Angus Bell (Waratahs), es uno de los jugadores en su puesto que más proyección tiene a nivel mundial.

Lo que destaca el medio de comunicación francés, por sobre todas las cosas, es la experiencia que ha ganado a tan temprana edad (el mes que viene cumplirá 22 años): con la camiseta de Jaguares ya llega jugados 17 partidos, incluida aquella recordada final ante Crusaders en Christchurch. Eso, además de su participación con Los Pumas en el Mundial de Japón, en el que vio acción en los cuatro partidos que disputó el seleccionado dirigido por Mario Ledesma.

No fueron pocos los elogios que aquí reproducimos textualmente: «Lo que podemos decir es que el jugador entrenado en el Círculo Rafaelino no estuvo nervioso para su primera temporada profesional: 17 juegos, 11 aperturas y una final de Super Rugby disputada con los Jaguares. Todo esto seguido de tres primeras selecciones en el Campeonato de Rugby y una invitación expresa con los Pumas para la Copa del Mundo en Japón, donde jugó los 4 partidos de grupo. Un verdadero coloso (1.86 m, 122 kg), Mayco Gerónimo Vivas es un fenómeno de poder. Si todavía tiene progreso en un combate cuerpo a cuerpo cerrado, su volumen de juego y su espíritu de lucha ya lo convierten en un elemento clave en la rotación de la Albiceleste. Ya titular indiscutible con los Jaguares, no sería sorprendente verlo rápidamente tomar el poder en la selección nacional».