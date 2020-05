La apuesta de creadores contra el parate económico por la pandemia Información General 18 de mayo de 2020 Redacción Por Una asociación de artistas visuales lanzó en Misiones una convocatoria con la consigna "Delivery de arte misionero" con el objetivo de vender obras de arte y servicios a través de Internet para colaborar y acompañar a los trabajadores de la cultura que no cuentan con ingresos fijos y ven afectadas sus actividades por la cuarentena.

MISIONES (Télam). - La presidente de la Asociación misionera de trabajadores de las artes visuales (AMTAV), Mariana Gómez, comentó en diálogo con Télam cómo se llevó adelante esta iniciativa y cuáles son sus expectativas tras el parate económico generado la pandemia de coronavirus: "Cuando comenzó la cuarentena, el mayor problema que teníamos es que se cerraron todos los espacios públicos, ferias, talleres, lo que generó mucha preocupación".

Para Gómez, el perjuicio fue especialmente significativo "para aquellos artistas que no tienen un ingreso fijo y ven afectadas sus actividades habituales; fue por eso que empezamos a preguntar cómo estaban", precisó.

Así fue como empezaron a surgir diferentes problemáticas y fue eso lo que impulsó a la asociación de artistas a lanzar esta campaña denominada "Delivery de arte misionero", para promocionarse a partir del trabajo en Internet.

"Así, con exposiciones online, las posibilidades de comprar a través de Internet y la instrumentalización del delivery, que nunca se interrumpió, es que invitamos a nuestros socios a presentar una obra de arte (pintura, escultura, serigrafía) o servicio a ofrecer (taller, consulta, asesoramiento) y hasta planificar una inversión a futuro", indicó.

En este sentido, la artista detalló que la campaña se realiza principalmente a través de las "redes visuales" como Facebook o Instagram, a lo que sumaron un sitio propio donde se pueden encontrar las obras y los servicios que ofrecen los artistas de la asociación.

"En la web https://trabajadoresdelartemisiones.wordpress.com/ se explica un poco de qué se trata esta campaña impulsada por este colectivo de artistas y es posible encontrar una galería donde los compañeros y compañeras están vendiendo sus obras, además de que las y los creadores ofrecen sus servicios como clases virtuales, ilustraciones, pinturas a pedidos, entre otros", agregó Gómez.

También comentó que se puede "proyectar trabajos a futuro" para después que pase la pandemia.

"Tenemos gente que asesora, desde tatuadores hasta muralistas. Y todo se puede pagar en el momento a través de las plataformas de pago o transferencia, de manera que, a medida que se vayan flexibilizando algunos oficios, esos trabajos se desarrollarán con los permisos requeridos y los protocolos que se establezca", indicó.

Silvana Diedrich es diseñadora gráfica e integrante de la asociación: "Yo vengo del área del diseño y, como pasó con todos, la pandemia nos obligó a reinventarnos", explicó a Télam.

Si bien en su sector, la diseñadora no se siente tan afectada económicamente "porque hay demanda", dijo, reconoció: "Tenemos que ayudar a los artistas para que el consumo del arte siga vibrando".

En cuanto a la iniciativa lanzada, la diseñadora recodó: "Hace tres semana se hizo el primer delivery de arte y, como vimos que funcionó bien y la gente se quedó con ganas, decidimos hacer esta segunda experiencia".

Para eso, la asociación y los creadores misioneros armaron un catálogo con imágenes de las obras así como los servicios que se ofrecen para establecer un lazo con los clientes, pero también para "revalorizar a los artistas", concluyó.

Por su parte, Lorenzo González se define como "artista emergente contemporáneo" y trabaja en la escultura, pero también hace intervenciones en el espacio público, fotografía y cerámica: "La plataforma de AMTAV y la idea del delivery son pasos muy importante porque, además de ayudar en este contexto de pandemia, nos genera un espacio en el cual los artistas provinciales por primera vez podemos exponer nuestro trabajo y ofrecerlo a la venta principalmente", dijo a Télam.

En ese marco, precisó que la iniciativa "viene a proponer y valorar el trabajo del artista para que la gente pueda consumir arte local y de esa forma ayudar para que siga creciendo nuestros creadores".

Como él es de la ciudad de Oberá, donde no existen muchos espacios en los que mostrarse, valoró la existencia de una vidriera más amplia: "A través de la página, la gente puede ingresar ver mi trabajo junto al de los otros compañeros y puede adquirir algo o ponerse en contacto conmigo", opinó.

Por último, la vicepresidente de la asociación, Florencia Aguirre, que además trabaja como diseñadora, hace intervenciones urbanas, ilustraciones aplicadas al diseño y collage, entre otras técnicas, insistió en la "necesidad de visibilizar los trabajos de los artistas visuales".

"En nuestro sector, hay una necesidad generalizada de ser tomados en cuenta como trabajadores, tanto como por las políticas públicas como también por el sector privado", expresó y agregó: "Por eso, queremos mostrar a las personas que tenían obras en producción a la venta y los servicios".