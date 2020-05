Carlos Rottemberg emocionó a Juana Viale con un recuerdo íntimo de su abuelo, Daniel Tinayre Información General 18 de mayo de 2020 Redacción Por Fue en el momento que el productor explicó cuál había sido la razón por la que no había dudado en romper la cuarentena para acompañar a Mirtha Legrand el día de la muerte de su gemela.

Este sábado, Carlos Rottemberg fue uno de lo invitados a La noche de Mirtha y reveló una anécdota sobre su vínculo con Daniel Tinayre que logró emocionar hasta las lágrimas a Juana Viale, conductora del ciclo de su abuela por el tiempo que dure el aislamiento preventivo, social y obligatorio, se difundió en Teleshow.

Rottemberg es parte del entorno más cercano de Mirtha desde hace años. Estuvo en los momentos más difíciles de la vida de la Chiqui, cumpliendo con el pedido que, según contó, le hizo su amigo en sus últimas horas de vida.

El pasado 1° de mayo murió Goldy, hermana de la figura de El Trece, y el empresario teatral no había dudado en romper la cuarentena para acompañar a su amiga el día de la muerte de su gemela, apenas ella lo llamó contándole la noticia y pidiéndole que fuera a su casa.

“Yo venía cumpliendo muy bien la cuarentena, pero decidí ir igual”, dijo Carlos. Luego, contó que, mientras manejaba, pensaba que estaba violando las normas, pero había algo más fuerte que lo decidía a estar a su lado: “No podía no ir", aseguró.

En ese momento, el exproductor de los clásicos almuerzos compartió lo que, hasta hoy, sólo sabían Mirtha y su hija Marcela: lo que pasó el sábado 22 de octubre de 1994, un día antes de la muerte del marido de la diva, cuando tanto él como su mujer acompañaban al director en su enfermedad, hepatitis B.

"Tu abuela pidió pizza para comer, y me acuerdo que Daniel se reía mientras yo le contaba algunas anécdotas de una obra de teatro (Matrimonios y algo más) que habíamos estrenado esa semana. En un momento, él se descompone y salimos todos para el sanatorio”, continuó.

“Me cuesta contarlo”, se emocionó, al recordar esa larga noche. El productor contó que, en un momento de la madrugada, mientras estaba con la abuela de Juanita dentro de la sala de terapia intensiva, Tinayre muy grave la miró a Mirtha y le dijo: “Chiquita, el lunes hacé el programa. Después me miró a mí y me dijo: ‘Cuidala’”, agregó.

“Los 16 años que manejé este programa sin tu abuelo, fueron mi manera de acompañarla profesionalmente, pero en lo personal sigo a su lado hasta hoy”. De esta manera, explicó por qué fue a la casa de Mirtha en plena cuarentena manteniendo la distancia física con la conductora: “Fui porque está dentro de lo que mi amigo Daniel Tinayre me pidió, que la cuide. Y acá estoy, siempre acompañándola”.

La emocionante historia concluyó con un Carlos Rottemberg que volvió a evocar la frase que muchas veces la propia Chiqui le pide que le diga: “Los argentinos nos tenemos que plantear qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand”.