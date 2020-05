"No pude ir a República Checa y el Mundial pasó para 2021"

Como en la mayoría de los deportes, después de más de dos meses de paralización de actividades por la Pandemia del coronavirus, en el tiro los calendarios se han alterado o modificado de manera significativa.

Refiriéndonos puntualmente a la modalidad de tiro práctico, Germán Romitelli nos confirmó que «se han suspendido todas las actividades de este año, hasta al menos septiembre. En junio me iba a ir a República Checa, pero ese torneo se pasó para el año que viene, mientras que el campeonato Mundial en Tailandia se reprogramó para 2021, en principio en las mismas fechas, de noviembre-diciembre. Así que el año que viene tendremos por primera vez Panamericano en Paraguay y Mundial en Tailandia», expresó el campeón argentino y dominador continental en su especialidad desde hace varios años.

En este período, «Pelado» se encuentra trabajando activamente en la parte física. «Estoy casi como una pretemporada de vuelta en casa, y la parte técnica con lo mas básico también desde casa, para que cuando abran los Tiros empezar de vuelta con lo que era una planificación normal», mencionó sobre su cronograma.

La suspensión de las competencias no lo urge demasiado, mencionando que «tampoco es necesario entrenar tan fuerte en polígono, no sería tan necesario de manera urgente, porque no va a haber competencias por ahora para evitar aglomeraciones de gente. Va a ser progresivo, como cuando empieza el año aumentando el volumen de entrenamiento hasta que vuelvan. Ojalá para octubre que tenemos el Nacional ya se pueda realizar con normalidad. Ahi estaríamos bien preparados», analizó el representante del Tiro Federal de Rafaela.



BUENAS PERSPECTIVAS PARA HABILITARSE

Al ser básicamente individuales las competencias de tiro, se estima que no pasará mucho tiempo para volver a practicarse. «Todas las disciplinas de tiro son bastante individuales, de ahí que la mayoría de los clubes de tiro han presentado sus solicitudes para la apertura con los respectivos protocolos de sanidad, incluyendo el Tiro Federal de Rafaela», manifestó Germán.

Analizó que «por ejemplo en las disciplinas olímpicas es una sola persona con rifle o pistola una línea de aire de 10 metros o en una línea de 25 metros abierta al aire libre. O sea que la distancia entre tirador y tirador ya de por si, sin esto, es mínimamente dos o tres metros. Asi que con actividad normal se siguen cumpliendo las distancias mínimas y demás».

En cuanto al tiro práctico, su modalidad, mencionó que «en mi caso estoy totalmente solo en una cancha de 50m x 20m y la persona más cercana en la otra cancha, separada 10 metros. No hay forma de contacto social. Por ello creo que en Córdoba puede haber novedades favorables de apertura en los próximos días».