Rafaela Emprende sigue acompañando a los proyectos locales en tiempos de aislamiento

El programa Rafaela Emprende continúa capacitando a los emprendedores locales adaptándose al contexto de la pandemia COVID-19. En ese marco es que, desde abril, está en marcha un formato totalmente virtual que posibilita el contacto directo y personalizado mediante la implementación de diferentes charlas interactivas con contenidos formativos enfocados a enriquecer a cada integrante para que puedan volcar sus nuevos conocimientos a sus proyectos.

Fue así como se establecieron diferentes módulos de aprendizaje dictados de manera organizada por distintos profesionales dotados de importantes trayectorias.

El primero de los módulos se dictó los días 21 y 22 de abril y se denominó "Modelo de Negocio: CANVAS", a cargo de Marcos Molina (docente de las carreras "Dirección de Negocios", "Nutrición" y "Marketing" en UCES; docente de la materia "Organización industrial" en UTN). Posteriormente se realizaron 11 reuniones virtuales individuales entre el docente y los emprendedores donde se brindó asistencia técnica a cada uno de ellos con el fin de orientarlos en el diseño o re-diseño de su modelo de negocios.

El segundo módulo se desarrolló el 5 de mayo y se llamó "E-commerce y redes sociales", a cargo de Evelin Olivero (docente adjunta en la materia "Marketing digital" de la carrera "Producción de videos juegos y entretenimiento digital" en UNRaf y, a su vez, docente en la materia "Comportamiento del consumidor"; adjunta en la materia "Investigación del mercado" en UCES). En este caso, el tema se desglosa en 6 clases que se vienen efectuando los días martes y jueves. Se extenderá durante 3 semanas consecutivas, en el horario de 13:30 a 15:30 horas.

Hasta el momento se llevaron a cabo 4 clases y sus contenidos son "E-commerce, lo que tenemos que saber"; "E-commerce ¿Cómo arranco?"; "Redes sociales para hacerse amigo del cliente" y "Facebook el gran administrador". Vale acotar que los participantes de este módulo alcanzan a los 35 emprendedores los que demostraron un gran interés a través de su participación activa.

También es importante mencionar que, al final de cada módulo, desde el programa municipal Rafaela Emprende se evaluará cómo y de qué manera impactó el conocimiento de nuevas herramientas tanto en el emprendimiento como en el emprendedor por medio de una encuesta de satisfacción. Las respuestas obtenidas sirven de eje para continuar mejorando y trabajando desde el equipo de Rafaela Emprende junto a los docentes de cada capacitación.



READAPTAR HACIA

LA VIRTUALIDAD

Diego Peiretti, Secretario de Empleo, Producción e Innovación, dijo que "el contexto que nos impone el coronavirus nos obliga a la búsqueda de nuevas formas de comunicación y Rafaela Emprende no es la excepción. Ante la imposibilidad de realizar clases presenciales, las plataformas digitales son una herramienta válida para darle continuidad a muchas de las políticas que llevamos adelante desde la Secretaría". "Gracias al trabajo articulado con las instituciones, y junto a los emprendedores quienes vuelcan sus propias inquietudes, pudimos readaptar el programa hacia la virtualidad en tiempo real con el apoyo de los docentes", manifestó. Peiretti destacó que esta modalidad de capacitación "fue tomada de buena manera por emprendedores y emprendedoras. Las acciones que venimos desarrollando referidas al aprovechamiento de las redes sociales y de las plataformas digitales son temas muy requeridos por los sectores emprendedor, PyME y comercial. Para ellos es central el manejo de estas herramientas con vistas al sostenimiento de las ventas y los emprendimientos".



ADAPTARSE AL ENTORNO

Por su parte, Evelin Olivero expresó que "en los tiempos que corren es fundamental adaptarse porque, si no nos adaptamos al entorno y a nuestro consumidor, perdemos. Ya teníamos programado capacitar en e-commerce y redes sociales en el programa de Rafaela Emprende, sin embargo, las clases se adelantaron producto de la pandemia"

"El equipo de Rafaela Emprende adaptó el formato de sus capacitaciones para que ya no sea presencial utilizando otros recursos para llegar a los emprendedores. De esta manera a partir de una de las tantas plataformas virtuales de conferencias arrancamos con los módulos para enseñar cómo vender por internet", explicó. "Desde mi mirada la educación virtual es algo que apoyo y consumo hace mucho tiempo. Creo que las tendencias nos llevan a modificar los comportamientos y lo que está ocurriendo con el coronavirus hace que lo podamos comprobar", mencionó Olivero.



APUESTA AL TRABAJO LOCAL

Recordamos que Rafaela Emprende es un programa municipal que se desarrolla ininterrumpidamente desde 2009. Surgió como una apuesta del Estado local al nacimiento y crecimiento de nuevas empresas asegurando el impulso para la generación de empleos. La propuesta impulsada por la Municipalidad de Rafaela cuenta con el apoyo y la participación de numerosas instituciones de la ciudad como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), Centro Comercial e Industrial de Rafaela y Región (CCIRR), Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela (UTN), Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE - DAR), Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES Rafaela), Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Rafaela) y el Club de Emprendedores.