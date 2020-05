Tenistas más afectados empiezan con el cobro Deportes 18 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Una buena cantidad de tenistas (hombres y mujeres) fueron notificados de que comenzarán a cobrar dinero del programa de ayuda anunciado hace semanas por los siete órganos rectores del tenis: ATP, WTA, los cuatro Grand Slam y la Federación Internacional de tenis.

Son aquellos que integran el grupo de los más afectados por la cancelación de la competencia profesional debido al brote de coronavirus. Los jugadores del circuito masculino que califican para la ayuda recibieron un correo electrónico firmado por "ATP Player Relations" en el que les anunciaron un "primer pago de alivio" de US$ 4325 (será depositado en la cuenta bancaria de cada jugador). Además, habrá un segundo pago más adelante, en una fecha a confirmar.

Estas retribuciones, informó el diario La Nación, son independientes del "ATP Player Grant", que es una suerte de subvención de unos US$ 4000 al año que reciben, para gastos operativos, los jugadores ubicados entre el puesto 150° y el 400°.

Los tenistas del ATP Tour que, por el ranking, califican para ser ayudados son los siguientes: los que se encuentran del puesto 101° al 500° de las posiciones individuales y los clasificados del 51° al 175° en dobles. Además, tienen el derecho de cobrar los que están bajo los siguientes umbrales de premios en dinero por sus torneos disputados: los que ganaron menos de US$ 250.000 durante los 12 meses anteriores al 16 de marzo pasado o los que embolsaron menos de un millón de dólares durante los últimos cuatro años anteriores a esa misma fecha, que fue cuando se canceló el tenis por el Covid-19.

La WTA, organismo que maneja el circuito femenino, tomó criterios similares. Los jugadores suspendidos o retirados están excluidos de esta colaboración.

Hace algunos días, la ATP extendió la cancelación de la competencia hasta, al menos, el 31 de julio. La decisión significa que los certámenes de Hamburgo, Bastad, Newport, Los Cabos (Diego Schwartzman era el defensor del título), Gstaad, Umag, Atlanta y Kitzbühel fueron reprogramados para 2021. La ampliación de la suspensión, además, también se aplica al Challenger Tour y a los torneos masculinos del ITF World Tennis Tour (ex Futures).