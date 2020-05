Catriel Soto, un biker que reclama volver a lo suyo Deportes 18 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO CATRIEL SOTO OFICIAL PERJUDICADO./ El entrerriano siente que no podría ir a competencias clasificatorias para Tokio.

La pandemia causada por el coronavirus (covid-19) frenó la actividad deportiva en su totalidad. Con esa medida, muchos deportistas se quedaron sin participar de citas que tenían por estos meses pero, sobre todo, se quedaron sin trabajo. Así lo entiende el colonense Catriel Soto, ciclista de Mountain Bike de trayectoria internacional, que ahora pide medidas para la vuelta al ruedo y no verse perjudicado para viajar a las carreras que pueden darle la chance de clasificarse a Tokio 2020.

El doblemente olímpico en Londres 2012 y Río 2016 se refirió a la situación actual en lo personal y lo general a través de un posteo en sus redes sociales. En su publicación hace referencia al retorno de su actividad en los últimos meses de 2020 y la necesidad de acciones del gobierno.

La práctica deportiva se encuentra detenida en Entre Ríos pese a estar en una nueva etapa del aislamiento, algo que Soto no concibe. «Hablo de mi provincia Entre Ríos, en fase 4 y sin circulación activa del virus, con protocolos para habilitar miles de negocios, pero no para la práctica deportiva que en muchos casos es un trabajo y en otro porcentaje muy grande significa salud», señala en su carta abierta.

Reseñó en su fundamentación que "hace muy pocas horas salió un comunicado de la UCI (Unión Ciclista Internacional) donde se confirma un calendario reducido que va de septiembre a noviembre con diferentes pruebas de Copas del Mundo y lógicamente con puntaje clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio: 5-6 septiembre Suiza, 12-13 septiembre Italia; 19-20 septiembre Francia; 29 septiembre y 4 Octubre República Checa

"Ahora llega el punto donde me siento y analizo la situación: - No puedo realizar mi trabajo de manera normal bajo ningún protocolo.

- Para participar en estas Copas del Mundo seguramente debería de viajar a mitad de agosto para hacer una aclimatación a los horarios y clima Europeo , cosa complicada ya que hasta Septiembre en teoría no tendremos vuelos Internacionales.

- Por último la gran devaluación que estamos atravesando una vez más los argentinos, ese dinero que uno viene cuidando mes tras mes para cuando pase toda esta situación salir de nuevo a dar lo mejor y defender el país y que nos alcanzará para la mitad de lo que teníamos planeado.

"Por favor, comencemos a ver soluciones antes esta situación. No sabemos el tiempo que durará esta pandemia, no nos aterroricemos y busquemos medidas para volver poco a poco a nuestras vidas como ya sucede en el resto del planeta".