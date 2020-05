"La dirigencia del fútbol sigue con sus malos hábitos"

Esta Pandemia insiste con reeducarnos en muchos aspectos, algunos habrán cambiado para siempre por opción o por la imposición social y otros, se revelarán como un mecanismo de autodefensa, tironeados por los comportamientos educativos de toda una vida.

Para los comunicadores el reto es mayor, ya que la exposición nos vuelve limitados y a veces, vulnerables frente a lo desconocido, en consecuencia, buscar refugio en otras opiniones puede ser una buena terapia que amplíe esa base de comprensión. La tecnología y las buenas relaciones nos han llevado a un periodista sagaz y controversial, al que indagamos a fondo.

Aquí un imperdible mano a mano con Fernando Niembro, sobreviviente de una escuela de comunicación, poco comparable.

“Recién estaba mirando por diferentes cámaras el movimiento de grandes capitales del mundo la Plaza del Sol, Copacabana, Piazza Navona, Tokio, entre otras, tan desoladas, como de madrugada, cuando en realidad están en su horario pico, y no le encuentro explicación. Repito lo que escucho de los infectólogos, que es un virus que no vemos pero que se te mete en el cuerpo y nos llena de incertidumbres. Solo tengo claro que se trata de una lucha desigual que a uno lo deja anonadado y no podemos hacer otra cosa que aislarnos, con las consecuencias que todo eso conlleva”.

Le propusimos a quién, hace un tiempo era una de las figuras periodísticas de Fox Sports, recorrer un camino menos apegado a lo que se debe difundir desde los medios tradicionales, para abordar el otro rol, el de las rebeldías que después de dos meses de confinamiento, brotan con naturalidad.

“Nosotros los hombres públicos, estamos muy expuestos al ridículo, frente a estas manifestaciones de las que opinamos con frecuencia; esto es muy delicado y como no tenemos conocimientos científicos, se escuchan a menudo análisis sin consistencia, sin argumentaciones válidas. Comprendo y acato las recomendaciones porque esta en juego nada menos que la vida de las personas y a su vez, también siento mucha preocupación por los otros temas que se van desprendiendo. Por ejemplo, esta cuarentena, deteriora el tejido emocional, económico, derrumba proyectos, genera frustración e impotencia, consecuencias, que los médicos, no me saben explicar ciertamente. En síntesis, digo que a nosotros los periodistas, se nos hace sumamente difícil hablar de este tema por la falta de certezas”.

Niembro se ha destacado en el periodismo deportivo, pero también, incursionó en la política, ocupando el cargo de Vocero Presidencial en los comienzos de la gestión de Carlos Menen y mucho más acá en el tiempo, en alianzas con Mauricio Macri, en calidad de candidato a Diputado Nacional, atendiendo un viejo legado de su padre Paulino Niembro, quien fuera dirigente sindical de la UOM y presidente de Nueva Chicago.

Seguir analizando el rol de la comunicación en tiempos de la Pandemia con un hombre tan asociado a los medios audiovisuales y gráficos, era un deber más que una tentación “a los periodistas deportivos se nos ha exigido en las últimas décadas, además de conocer de tácticas, de estrategias, de entrenamientos, bucear en cuestiones psicológicas que hacen al espíritu de las competencias y a medida que se fue degenerando el fútbol en nuestro país, también incursionar en temas de seguridad y economía, con lo cual hay que admitir, que muchas veces, lo hemos hecho con herramientas rústicas y elementales, con más razón en las actuales circunstancias; de modo que deberíamos restringirnos a lo meramente descriptivo, ante la falta de preparación específica” “lo que sí intento es explicar lo que a mi me sucede, lo que me cuentan mis amigos y observo en mi familia para luego cotejarlo con las opiniones de los especialistas y poder así contemplar el futuro. Darle equilibrio a ese sistema de prioridades es fundamental, saber cual es el punto de inflexión entre lo sanitario y las consecuencias del aislamiento”.

El ciclo de Fernando Niembro en Radio Rivadavia, fue levantado a pocos meses de haberse anunciado su regreso a los medios; las razones que públicamente la empresa licenciataria ofreció, fueron rechazadas y refutadas por el periodista, quedando ese episodio archivado en medio de las especulaciones de infaltable corte político.

Para el final una reflexión sobre la crisis del fútbol, a consecuencia de la Pandemia: “debería decir que no importa, que el fútbol puede esperar, pero detrás de un jugador hay infinidad de actividades y rubros que le dan sentido a lo cultural y económico de este sistema. Se calcula que más de 150.000 familias en nuestro país están ligadas a esta industria, ahora bien, ¿porque en Europa ya se organizan los protocolos para darle vida nuevamente y acá no? ¿Porque el gobierno estima que después del 25 de mayo los equipos pueden volver a los entrenamientos, pero los clubes se mantienen escépticos?

Es simple, acá siguen imperando los malos hábitos y las estrategias tramposas; después del 30 junio los mismos dirigentes que firmaron contratos bochornosos, van a liquidarlos y cientos de jugadores se van a sumar a la gran bolsa de desocupados de este país, por eso, buscan dilatar esa sugerencia”.

Un Niembro auténtico, un hombre de opinión severa con ecos contradictorios en algunos temas; sin embargo, estas posturas no pasan inadvertidas y allí esta su riqueza que seguirá fluyendo, según sus propias palabras, fuera de los medios convencionales y del alcance de la manipulación empresarial.