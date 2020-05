Vimo valoró el esfuerzo realizado ante la pandemia Locales 18 de mayo de 2020 Redacción Por La concejal justicialista analizó el momento que se está atravesando y los resultados obtenidos hasta el momento a partir de un trabajo coordinado y mancomunado de todos.

La pandemia de COVID-19 está mostrando la capacidad de los distintos sectores respecto a dejar de lado las diferencias y articular esfuerzos para obtener resultados positivos para la sociedad en su conjunto.

En Rafaela el Ejecutivo y el Concejo han mostrado gestiones coordinadas respecto a la emergencia sanitaria y eso hasta aquí ha sido positivo.

La concejal del PJ, Brenda Vimo al respecto precisó que “estamos en un momento de mucha incertidumbre desde los distintos aspectos de pilares sociales. Desde lo sanitario siento un gran agradecimiento por cómo está la situación epidemiológica de la pandemia de COVID en nuestra ciudad porque sin dudas es el resultado del esfuerzo mancomunado de cada una de las familias de nuestra ciudad”.

“Si comparamos las situaciones que se viven en países vecinos no podemos no estar satisfechos con lo que estamos logrando, pero a la vez somos conscientes que no ha terminado está situación y que debemos seguir esforzándonos. Es absolutamente real que la situación económica de muchas personas está generando angustias y que eso también debe preocuparnos”,señaló la edil.

Vimo por otra parte consideró que “el poder pensar en conjunto con los distintos niveles y poderes del Estado es sin dudas una fortaleza. Que con distintas miradas y distintas experiencias se pueda poner en valor una estrategia común...sin dudas también genera algo de tranquilidad.

A su vez la concejal justicialista y que anteriormente fuera la secretaria de desarrollo social, explicó que “nadie tiene experiencia en el trabajo de una pandemia como la que estamos atravesando, es sin dudas algo nuevo para todos, pero encontrar la voluntad y diálogo en el disenso es fundamental”.

También expresó que “lamentablemente la demanda social ha crecido exponencialmente, ya veníamos de una etapa crítica y esto sumó a muchas familias con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas”.

Finalmente Vimo dijo que “el trabajo de la secretaría de desarrollo humano es y fue durante todo este tiempo fundamental y un orgullo; oportuno, eficaz y ante todo empática y operativa, y eso hizo y hace también que en medio de esta situación agobiante, muchas personas se sientan contenidas”.