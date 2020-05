Dura crítica a Rodríguez Larreta Nacionales 18 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El dirigente Daniel Menéndez, de Barrios de Pie y subsecretario de Promoción de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "tardó en actuar" ante los casos de coronavirus, por lo que "hubo un tiempo perdido".

"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tardó en actuar, hubo un tiempo perdido. El tiempo es valioso para que el virus no se propague. Por eso es importante la detección temprana, la articulación comunitaria de las organizaciones sociales y del Estado", enfatizó Menéndez en declaraciones a NA.

En ese marco, afirmó que "hubo un tiempo perdido que fue muy importante para que el problema tenga mayor magnitud y sea más difícil", y resaltó que "hay condiciones estructurales que hacen a que todo sea más complicado".

"Hay cosas que podría haber hecho el Gobierno de la Ciudad y no las hizo", enfatizó el dirigente de Barrios de Pie.

Respecto al suministro de agua potable en Villa 31, precisó que "se regularizó en algunos lugares y en otros sigue habiendo problemas, ya que no es un tema que esté resuelto".

"Lo está manejando el Gobierno de la Ciudad, pero ya hay participación del Gobierno nacional. Hay una intervención más plena y articulada", resaltó a Noticias Argentinas.

Por último, destacó que en los barrios vulnerables "hay mucha comprensión de la gente y disciplina, pero también hay condiciones de resguardo que son difíciles".