Soloa: "Mi familia todavía no pudo conocer a mi hijo"

El hecho de estar viviendo lejos de la familia y de las raíces se vuelve una situación difícil de sobrellevar para cualquier futbolista. Si le sumamos el aislamiento por causa de la pandemia de coronavirus, peor. Y si encima, también hay una familia que aún no pudo conocer a su nieto de casi tres meses de vida, el tema se transforma en algo aún más odioso.

Facundo Soloa, jugador de Atlético de Rafaela, estuvo a préstamo en Guillermo Brown de Puerto Madryn y como aún tiene contrato con la 'Crema' (un año más), es uno de los que debería regresar. Hace una semana pudo viajar a su Mendoza natal. Al llegar, se encontró que debía cumplir con un aislamiento preventivo por 14 días. Facundo, junto a su novia Camilia y su recién nacido Enzo, se encuentran aislados en un hotel para cumplir con los protocolos establecidos.



“La verdad que se me hizo muy difícil, son muchos días encerrado y no es lo mío. Y mi familia que todavía no puede conocer a mi hijo Enzo”, le contó a La Opinión el ‘Colo’ Soloa.



Hace una semana pudo dejar el sur de nuestro país para volver a su casa. “Me pude volver a Mendoza con permiso del club y del gobierno Nacional”, señaló Soloa, que luego agregó: “Estamos alojados en un hotel donde el gobierno de Mendoza nos mandó a pasar 14 días de aislamiento”. Con respecto a cómo se vive el tema del covid-19 en Mendoza, manifestó: “Acá sigue todo igual, todo súper controlado, solo se puede salir a caminar unos 500 metros”.



En relación a las prácticas, el mediocampista, señaló: “Venimos entrenando por videoconferencia, como la mayoría, adaptándonos a unas rutinas en espacios reducidos y haciendo lo que se puede”.



Con la llegada de Walter Otta a barrio Alberdi, Soloa fue uno de los tantos que se fueron a préstamo. Sobre su estadía en Guillermo Brown, contó: “La verdad que fue una experiencia muy buena. Estoy realmente contento por haber obtenido la continuidad que esperaba hace tiempo y que las lesiones hayan quedado atrás, aun teniendo algunas secuelas y dolores que nunca se fueron, me pone más contento. Pude jugar y eso es lo que quería”.



Si bien lo que pasará con el campeonato de la Primera Nacional, aún no se sabe (solo circulan rumores), Soloa debe volver a Atlético -en Madryn afrontarán lo que venga con los jugadores del club-, donde tiene un año más de contrato y sobre ello, el 'Colo' apuntó: “Tengo muchas ganas de jugar en Rafaela, siempre con ganas de jugar ahí, como en cualquier lado. Aprendí a tomarme las cosas de otra manera y a disfrutar más de mi profesión que es lo más lindo”.