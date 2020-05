El Bayern Múnich ganó y extiende su liderazgo

El Bayern Múnich de Alemania, líder de la Bundesliga, se impuso ayer por 2 a 0 ante Union Berlín por la vigésimosexta fecha del certamen, que fue el primero de los cinco más importantes de Europa en retomar la competencia tras la pandemia del coronavirus.

Los goles los convirtieron Robert Lewandoswki y Benjamin Pavard para sellar la victoria que le devolvió al elenco de Múnich la diferencia de cuatro puntos que le llevaba a su escolta, Borussia Dortmund, que goleó este sábado 4 a 0 al Shalke 04 como local.

El entrenador del Unión Berlín, Urs Fischer, no dirigió a su equipo debido a que salió de la concentración para acudir al funeral de su suegro, por lo que no le permitieron regresar a la misma por disposición sanitaria de la federación alemana para prevenir contagios de COVID-19.

Además, Colonia y Mainz igualaron ayer 2 a 2 en el primer partido de este domingo, al tiempo que se registraron incidentes entre hinchas del conjunto local y la Policía, dado que los fanáticos cuestionaron que la vuelta del fútbol se debe solo al aspecto económico.

Ante la falta de público, el Colonia depositó una gran cantidad de camisetas, peluches y carteles en las tribunas para apoyar a sus jugadores.

"El Colonia coloca estas piezas en un asiento durante los juegos y llena los lugares vacíos con la prueba del amor de sus fanáticos más leales", explicó la institución en un comunicado.

Werder Bremen, en zona de descenso, y Bayer Leverkusen -de los argentinos Lucas Alario y Exequiel Palacios- jugarán este lunes a las 15:30 en el partido que cerrará la fecha.

Por otra parte, el delantero Nicolás González fue el primer argentino en convertir un gol en el regreso del fútbol en Alemania, aunque no pudo evitar la derrota 2-1 de su equipo Stuttgart, que perdió por un penal en el minuto 97 ante Wehen y quedó tercero en la Bundesliga 2 (Segunda división).



FRENO AL CALCIO



El 18 de mayo era la fecha en la que los clubes de la Serie A pretendían dejar atrás los entrenamientos en breves grupos y volver a la “normalidad” en medio de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el protocolo propuesto por los clubes del Calcio para practicar de manera colectiva no fue aceptado por el Comité Técnico Científico del Gobierno italiano. Una de las principales diferencias está relacionada en qué hacer en caso de que un futbolista dé positivo en uno de los testeos: del lado del gobierno pretenden que todo el equipo se ponga en cuarentena y los clubes no lo aceptan.

En Alemania, por ejemplo, en estos últimos días dos jugadores del Dynamo Dresden, de la segunda división, dieron positivos y el club decidió poner a todo su equipo en cuarentena. Así, no pudo jugar ante Hannover 96 en la vuelta del fútbol.

En Italia especulan que el próximo martes, luego de una nueva reunión, se dé finalmente el visto bueno para que los equipos vuelvan a entrenar de manera colectiva.

Si bien no es oficial, el 13 de junio es la fecha en la que la Serie A podría volver a jugarse. El campeonato se suspendió tras jugarse la fecha 26 y Juventus lidera con 63 puntos, uno por sobre Lazio y nueve por encima del Inter, que tiene un encuentro menos disputado.