Tinelli contó cuándo podría volver el fútbol

Marcelo Tinelli interactuó con la gente en las redes sociales y puso una fecha estimativa para el regreso del fútbol argentino en plena pandemia de coronavirus. El presidente de San Lorenzo utilizó Instagram y le pidió a sus seguidores que le hicieran una pregunta. Uno de ellos lo consultó sobre el fútbol.

“¿Cuándo vuelve el fútbol Marcelo?, por favor te lo pido. Jajaja Abrazo desde Río Tercero, Córdoba”, escribió uno de los usuarios. “Es difícil ponerle una fecha en estos momentos tan difíciles y con el crecimiento de los contagios. Ojalá que podamos estar volviendo a jugar, siguiendo los protocolos, en los últimos 3/4 meses de este año”, respondió el dirigente junto con un emoji de rezo.

La presunción de Tinelli va en sintonía con las principales autoridades nacionales que estiman que la pelota vuelva a rodar, siempre y cuando se respeten los protocolos sanitarios, para septiembre u octubre. Por supuesto, todo dependerá de la evolución de la pandemia en el país, que en los últimos días ha sufrido un sustancial incremento en los casos positivos de coronavirus.

Donato Villani, médico de la Selección Argentina y coordinador del área médica de la Asociación del Fútbol Argentino, expresó de igual manera la consulta de la fecha en que imaginan volverá el fútbol.

“Hoy no es cercano el regreso del fútbol argentino. Tapia es muy firme con su pensamiento y hasta que el Gobierno no diga que se pueda entrenar, no se entrenará. No hay que pensar que el fútbol va a volver a corto plazo. No puedo decir una fecha porque esto es día a día”, reconoció Villani en diálogo con el Show de La Oral por Radio Rivadavia.

Imaginando a futuro el día que esto se produzca, el médico de la AFA contó la importancia de que “todos tengamos el mismo protocolo, avalado por FIFA y CONMEBOL”. Asimismo, afirmó que “es casi imposible que un futbolista se infecté de COVID-19 jugando” y en este punto admitió que sí “es factible es que lleve el virus al vestuario desde afuera”.

Pero igualmente, aclaró: “Estamos en situación de guerra y el que decidirá es el Gobierno. Mientras tanto, estamos todos expectantes. El Sistema de Salud de la Argentina requiere una gran inversión, está lleno de falencias que llevan décadas. Hoy el fútbol argentino no puede soportar el costo de comprar tests todas las semanas”.



¿LO BUSCAN A PIPO?



Central Norte de Santiago del Estero busca entrenador para cuando se retome la actividad futbolística y en la lista de entrenadores que maneja el flamante manager, Alexis Ferrero, se sumó el nombre de Néstor Gorosito.

Pipo, actual entrenador de Tigre, termina su contrato con el Matador en junio y todavía no resolvió si su futuro inmediato estará en el club de Victoria o en otro lado.

Desde el elenco santiagueño ya se contactaron tanto con el DT como con la dirigencia de Tigre, y a priori esperarán a que Gorosito defina qué hará con el Matador para recién ahí acercarle una oferta más formal.

En el Ferroviario saben que no necesitan apurarse para elegir al próximo director técnico del equipo pero tienen la intención de tener entrenador para los primeros días de junio. ¿Vuelve Gorosito a la máxima categoría?