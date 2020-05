Prisión preventiva a una tarotista chantajista Policiales 18 de mayo de 2020 Redacción Por Lo dispuso el juez Mauricio Clavero en el marco de una investigación que encabeza la fiscal Mariana Vidal. La imputada tiene 42 años y sus iniciales son SVV.

Una mujer de 42 años cuyas iniciales son SVV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación que dirige la fiscal Mariana Vidal por una tentativa de chantaje cometida en Venado Tuerto.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mauricio Clavero, a raíz del pedido formulado por la Fiscalía en una audiencia llevada a cabo en los tribunales venadenses.



CHANTAJE

“La mujer a la que se investiga decía que era tarotista y tiene antecedentes penales por otro tipo de delitos”, informó Vidal.

La fiscal del MPA precisó que, “la imputada le manifestaba a la víctima que si no le entregaba dinero, publicaría fotos en Internet que develarían información de la vida privada del hombre, y que él no quería que se conociera”.

En tal sentido, agregó que “la imputada le enviaba mensajes en los que le decía «Ahora subo al Facebook todo. No pagás, subo»; "Vos elegís. Te quedan cinco minutos. Si no pagás, preparate”.

“Finalmente, como el hombre no le entregó el dinero, la imputada publicó las fotos”, relató la fiscal.



INVESTIGACIÓN

“La investigación pudo iniciarse a raíz de la información que aportó un familiar del hombre que fue víctima de la tentativa de chantaje”, remarcó la fiscal.

“Si bien la imputada cambió su número de teléfono celular y borró todos los diálogos, pudimos acceder a esos datos a partir del peritaje que se hizo en el teléfono móvil del hombre”, explicó Vidal.

La funcionaria del MPA también indicó que “luego de avanzar en la investigación, la imputada fue detenida el martes de la semana pasada en un allanamiento realizado en su casa en Venado Tuerto”.

También concluyó que “en el marco de esa diligencia también se secuestraron teléfonos, computadoras, chips de celulares, libretas con anotaciones y otros elementos de interés para la causa penal”.