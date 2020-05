Reunión en la Quinta de Olivos Nacionales 18 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Quinta de Olivos con parte de su Gabinete para analizar "temas de la microeconomía" y "cómo sigue la cuarentena" ante la pandemia de coronavirus, cuya extensión está dispuesta hasta el próximo 24 de mayo inclusive.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que aseguraron que la reunión "no" fue "por el tema deuda" sino para "ver cómo sigue la cuarentena" a partir del próximo 25 de mayo.

Las mismas fuentes detallaron que el Presidente recibió, pasadas las 17.00, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Eduardo De Pedro (Interior).

El cónclave, que se extendió por más de cuatro horas, se produjo a días del plazo final para llegar a un acuerdo con los bonistas por la deuda externa.

Si bien se trató de una "reunión de trabajo" y no focalizada en la renegociación de la deuda, las mismas fuentes indicaron que el tema fue analizado.

Además, el próximo domingo 24 de mayo termina formalmente la extensión de la cuarentena, por lo que el Gobierno nacional analiza cómo continuar con el proceso de "flexibilización", pero poniendo el foco en el transporte público.

"Se busca tener control en los viajes interjurisdiccionales, no los jurisdiccionales. Se hace de manera preventiva", precisaron a Noticias Argentinas.

En ese sentido, destacaron que el Gobierno busca "controlar la cantidad de pasajeros" que utilizan el transporte público, para no tener que dar marcha atrás en las aperturas y excepciones.