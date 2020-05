"De chiquita quería ser como Gabriela Sabatini" Deportes 17 de mayo de 2020 Redacción Por LA CONFESION DE NADIA PODOROSKA

FOTO ARCHIVO NADIA PODOROSKA. Medalla dorada en Lima 2019.

En el día del cumpleaños número 50 de Gabriela Sabatini, la mejor jugadora argentina de todos los tiempos, la rosarina Nadia Podoroska contó que Gaby se convirtió en su ídola incluso cuando todavía no la había visto jugar. Una profunda charla con Mercedes Paz para el ciclo #AATalks.

Estos son los principales conceptos de la ganadora de la medalla de oro en singles en los Juegos Panamericanos disputados el año pasado en la ciudad de Lima, la capital de Perú, donde integró la delegación de Argentina.

"Yo no pude ver jugar a Gaby en vivo, pero desde muy chiquita, cada vez que jugaba al tenis, quería ser la próxima Sabatini. Todos me hablaban de ella, entonces siempre la tuve como ídola. Hace poco pude conocerla. Verla en persona y poder charlar con ella fue un sueño cumplido".

"Empecé con un profe con el que estuve desde los 4 ó 5 años hasta los 10, y pasaba muchas horas dentro de la cancha con él. Era de las típicas que me pasaba todo el día en el club, y él me dejó esa consistencia y ganas de estar siempre en la cancha, jugando y corriendo".

"Terminé el colegio, me parece muy importante hacerlo. Porque cuando la vida del tenis se termine, voy a poder estudiar algo más. Y porque la educación es fundamental. Debe ser prioridad para cualquier persona y para cualquier deportista terminar el colegio".

"Hace un año que vengo trabajando con Pedro, mi entrenador mental, y realmente veo un cambio muy importante. Me dio muchas herramientas para poder controlar emociones y situaciones, y eso me permitió conocerme mucho más a mí misma. Me ordenó muchísimo y ese autoconocimiento es importante para mejorar".

"Mi equipo de trabajo es todo, la confianza es fundamental y con mis nuevos entrenadores estoy muy contenta. Veo muchos cambios en mi juego y en mi persona, me han sabido llevar para pasar situaciones difíciles. Hoy tengo más herramientas, orden y variantes a la hora de jugar. Y mentalmente maduré muchísimo, tengo más paciencia y tranquilidad".

"Me gustaría que el tenis femenino en la Argentina sea más fuerte. Que haya más chicas jugando, más torneos y que tenga más visibilidad. Estamos en una época muy importante para todas las mujeres en el mundo, es un avance que todos los temas estén en discusión, y creo que vamos por el camino correcto".

"Nunca vi tanto tenis como en esta cuarentena, es mucho lo que se puede aprender. En los últimos años, con el ascenso de jugadoras jóvenes, se ha hecho un deporte con muchas más variantes. Se juega con más slices, ángulos, y eso lo hace más interesante. Trato de ver a todas las jugadoras, de aprender lo que hace bien cada una. La más completa y la que más veo es Simona Halep”.

"Mi vida es solo tenis, pero sé que no es lo mejor. Con el tiempo aprendí que hay que hacer otras actividades, descansar. Eso te hace disfrutar mucho más el tiempo dentro de la cancha. Es más importante entrenar poco tiempo pero con calidad, que entrenar ocho horas".

"¿Qué cambiaría si miro para atrás? Me hubiera gustado tener mucho más conocimiento, como el que tengo hoy, acerca de la importancia que tiene la preparación física, la alimentación y la prevención de lesiones. Con mis equipos anteriores hemos cometidos algunos errores que sirvieron de experiencia".