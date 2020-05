Con presencia de argentinos, volvió a jugar la Bundesliga

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Con la presencia del argentino Leonardo Balerdi, el Borussia Dortmund goleó ayer 4 a 0 al Shalke 04 como local en el superclásico del fútbol alemán en el reinicio de la Bundesliga, la primera de las cinco principales ligas de Europa que retomó la competencia luego de la pandemia de coronavirus.

El fútbol alemán impuso fuertes medidas de seguridad y protocolo para poder volver a la actividad, pero desde la Bundesliga aclararon que no se sancionarán a los jugadores que se abracen en los festejos de los goles.

En el marco de la vigesimosexta jornada del certamen alemán, el jugador Erling Haaland abrió la cuenta a los 29 minutos del primer tiempo y sobre el cierre de la misma etapa José Guerreiro marcó la segunda conquista, mientras que a los 2 del complemento Francis Hazard convirtió el tercer tanto y a los 17 Guerreiro selló el resultado.

Por su parte, el Hertha Berlín, que tuvo a Santiago Ascacibar en el segundo tiempo, goleó como visitante a Hoffenheim por 3 a 0 con tres goles en el segundo tiempo: a los 13 minutos, Kevin Akpoguma marcó el primero en contra de su valla, a los 15, Vedad Ibisevic puso el segundo tanto, y a los 29, Matheus Cunha, decretó la goleada.

Además, Wolfsburgo se quedó con la victoria fuera de casa ante el Augsburg por 2 a 1. El elenco visitante se puso en ventaja a los 42 minutos de la primera parte por medio de Renato Steffen y a los 8 del segundo tiempo, Tin Jedvaj igualó el partido, pero a los 45 Daniel Ginczek le dio el triunfo a su equipo.

El entrenador del Ausburgo, Heiko Herrlich, no pudo dirigir a su elenco por violar el estricto protocolo de seguridad al salir a comprar una crema y dentífrico mientras se encontraba concentrado.

En tanto, Fortuna Dusseldorf y Paderborn empataron sin goles en un partido clave por la permanencia y Leipzig no pudo como local frente a Frigurgo e igualó 1 a 1.

El elenco visitante se adelantó en el marcador con un gol de Manuel Gulde a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que a los 32 de la segunda etapa el danés Yussuf Poulsen convirtió el empate para el conjunto local.

En tanto, como visitante, el Borussia Monchengladbach derrotó al Eintracht Frankfurt por 3 a 1, con los goles de Alessandre Plea, antes del minuto de juego, Marcus Thuram, a los 6, y Amir Selmane, ambos en el primer tiempo y a los 27 del complemento, de penal, aumentó Amir Selmane Ramy Bensebaini.

El descuento del equipo local llegó por intermedio de André Silva, a los 35 de la segunda mitad.

La fecha continuará este domingo cuando a las 10:30 (hora argentina) se medirán Colonia-Mainz y a las 13:00 Union Berlin- Bayern Munich.

Por su parte, Werder Bremen y Bayer Leverkusen jugarán el próximo lunes a las 15:30 el partido que cerrará la fecha.

El entrenador del Unión Berlín, Urs Fischer, no dirigirá a su equipo ante Bayern Munich debido a que salió de la concentración para acudir al funeral de su suegro y no tiene permitido regresar a la misma por disposición sanitaria de la federación alemana para prevenir contagios de COVID-19.