García pidió a la Provincia que reinicie la obra pública Locales 17 de mayo de 2020 Redacción Por La diputada provincial Clara García indicó que la actividad nunca estuvo afectada por el aislamiento dispuesto por el gobierno nacional y destacó el impacto positivo que tendría en el empleo directo e indirecto.

FOTO PS EN SANTA FE. La diputada Clara García reclamó la reanudación de la obra pública.

La diputada Clara García (FPCyS-Socialistas) solicitó al gobierno provincial que disponga el reinicio de la obra pública interrumpida en todo el territorio “dado el impacto positivo que tiene en cada territorio y por la generación de empleo que hoy está paralizado”.

En su presentación, la legisladora destaca que se trata de una actividad considerada esencial ya desde el primer DNU del gobierno nacional (Decreto 297/20, artículo 6, inciso 10), y no afectada por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la irrupción del coronavirus en la Argentina.

No obstante, García advierte que el reinicio deberá realizarse mediante el estricto cumplimiento de la normativa de protección de los trabajadores y la aplicación de todos los protocolos de sanidad que fueron homologados ante el Ministerio de Trabajo, con la participación de la Cámara de la Construcción y el sindicato de la Construcción (Uocra).

La legisladora recordó que la actividad en este rubro “se vio paralizada de manera súbita apenas asumió el gobierno de Omar Perotti sus funciones, dejando a miles de familias sin su sustento”. Y consideró que la reactivación por parte de la provincia de la obra pública “supone la movilización de un importante sector económico relacionado a la construcción, a la vez que permitirá el avance y conclusión de importantes obras, y garantizar el empleo de miles de trabajadores santafesinos de forma directa o indirecta”.

“Sin lugar a dudas -sostiene-, la obra pública es reactivadora de la economía y, además, permite la consolidación de la infraestructura pública necesaria, tanto aquella vinculada directamente con los temas sanitarios, como otros que aportan a la calidad de vida”.

En un anexo al proyecto de comunicación presentado, la diputada incluyó una serie de obras cuya finalización reviste una importancia mayúscula tanto para los territorios, como para las ciudadanas y ciudadanos de toda la provincia.



FONDO COMPENSADOR PARA EL

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Por otra parte, la diputada Clara García pidió al Poder Ejecutivo que informe por qué se interrumpió el pago del Fondo Compensador del Transporte Urbano e Interurbano de pasajeros Ley N°13.462 a las empresas beneficiarias. El último mes abonado corresponde a la recaudación del Impuesto a los Sellos de septiembre 2019, y se abonó en diciembre de ese año. La presentación también solicita la inmediata regularización, más aún ante la crisis económica que el aislamiento social, preventivo y obligatorio provocó al sector del transporte.

“Hoy, en el contexto de crisis económica que atraviesa nuestro país, agravado por las consecuencias de la pandemia de Covid-19, las empresas de transporte han visto reducidos sus pasajes considerablemente, con lo cual resulta apremiante poder aminorar las consecuencias negativas que vive el sector, cumpliendo con los compromisos asumidos por la provincia en relación al Fondo Compensador, más allá de otros recursos del Tesoro que pudiera realizar”, argumentó la legisladora en el pedido de informes.

El Fondo Compensador del Transporte Automotor Urbano e Interurbano de Pasajeros de la provincia de Santa Fe fue creado en 2014 mediante Ley N°13.462 con el objeto de equilibrar económicamente al sistema cuando éste lo requiera, garantizando la normal prestación del servicio en el territorio provincial.

Tiene como finalidad aportar al sostenimiento económico del transporte urbano de pasajeros y del transporte de media y larga distancia en la provincia de Santa Fe, se conforma por el 5% de la recaudación del Impuesto a los Sellos y se distribuye en relación a la cantidad de unidades en servicio de cada empresa.

Los pagos correspondientes a dicho Fondo Compensador del año 2019 sólo fueron cumplimentados hasta el período septiembre, abonado en el mes de diciembre. Desde entonces no han sido percibidos por las empresas de transporte, sin que se haya recibido explicación formal sobre el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.