Investigación sobre el extraño patrón Locales 17 de mayo de 2020 Redacción Por El médico veterinario e investigador Pablo Beldoménico realizó una importante contribución en la búsqueda de explicaciones ante la pandemia y el comportamiento de este virus. La investigación fue publicada recientemente en una revista científica internacional.

FOTO ARCHIVO PABLO BELDOMENICO. El especialista en ciencias biológicas analizó la evolución global de la pandemia.

Una de las caras positivas de esta pandemia, es que demuestra el gran nivel de científicos que tiene la República Argentina y la provincia de Santa Fe y las investigaciones que son capaces de llevar adelante generando aportes valiosos para la ciencia y en este caso la medicina. Este es el caso de Pablo Beldoménico, veterinario y doctor en Ciencias Biológicas, quien analizó la evolución global de Covid-19 y lo irregular de su patrón de transmisión. A partir de esto elaboró una hipótesis para intentar aclararlo.

"Va a producir un montón de conocimientos esta pandemia por el gran interés que ha despertado, por la gran cantidad de información nueva que se está generando a nivel global y a mí me interesó desde el principio. Si bien yo soy veterinario, mi formación no es la de tratar animales de compañía sino soy investigador de dinámicas de infección, estudio como se da el fenómeno de salud y enfermedad en la naturaleza y me interesa compararlo con todos los sistemas; en este caso al darse esta enfermedad emergente y ver la particularidad que tiene de cómo se está propagando me intrigó sobremanera", sostuvo el el investigador santafesino.

Beldoménico explicó que “lo que hemos estado realizando en conjunto con gente que hace modelado matemático y que estamos colaborando desde otras instituciones, es básicamente empezar a entender porque se propaga de la manera en que se propaga este virus. Se ha construido una hipótesis en función de lo que se está viendo en los otros países, las realidades y cómo se va propagando de distintas formas, lo heterogéneo de su comportamiento, en donde hay países en que ha pesar de haber transmisión comunitaria no se ve ese contagio explosivo que sí se observa en otros países en los que por ahí nos reflejamos como es el caso de España, Italia, Estados Unidos, Brasil. Nos ha llegado mucho eso que vimos porque precisamente es en donde uno nota un número mayor de infectados. Al mismo tiempo se está dando en muchos otros lugares donde la transmisión es muy lenta y hay que explicar eso, el por qué pasa”.

En ese sentido quien también es investigador principal del CONICET y profesor de la FCV-UNL, manifestó que "cuando nos ponemos a revisar precisamente el patrón de propagación, este es muy heterogéneo, con todas las particularidades que existen en los países, ya sea la densidad poblacional, las medidas que tomaron, las cantidad de pruebas y diagnósticos que se hacen; la gran disparidad que existe no puede ser explicada por esas diferencias, entonces empezamos a preguntarnos con los conocimientos que ya teníamos de los coronavirus y los patrones de transmisión ya conocidos, que puede estar pasando".



SUPERPROPAGADORES

El Dr. Pablo Beldoménico sobre el uso de esta calificación, señala que "superpropagador es un término que fue acuñado para algunas enfermedades desde hace bastante tiempo y que tomó reconocimiento por la comunidad científica a partir del SARS en el año 2003. La superpropagación es un fenómeno que parece ser común al grupo de coronavirus al que pertenece el que causa COVID-19. Hay pocos individuos que son superpropagadores, mientras que la mayoría contagia poco; por ejemplo de 10 infectados solo 1 o 2 van a ser los responsables de la mayoría de los casos nuevos que generen esos infectados, mientras que los otros van a contactar a mucha gente pero a contagiar a poca”.

En tanto indicó que ese patrón con superpropagadores como principales responsables de la transmisión fue documentado para el SARS y para otro coronavirus que está relacionado, el MERS, que surgió hace una década aproximadamente. Ahora los factores de propagación del COVID-19, también demostraron que existen estos y hay eventos de superpropagación.



REVISTA CIENTIFICA

Bajo el título "¿Los superpropagadores generan nuevos superpropagadores? una hipótesis para explicar el patrón de propagación de COVID-19", fue publicado en la reconocida revista científica "International Journal of Infectious Diseases". Beldoménico al respecto señala que la investigación publicada fundamenta una hipótesis, “Este análisis a partir de lo nuevo para la comunidad científica es proponer que se conectan entre sí los superpropagadores y que por eso se puede dar una oleada, una cascada, donde de repente de estar transmitiéndose gradualmente la enfermedad la propagación empieza a ser explosiva. Para explicar eso nuestra propuesta es que superpropagadores (individuos muy contagiosos que tienen una carga viral muy alta), pueden contagiar a nuevos individuos y esas infecciones nuevas al ser expuestos a gran carga viral también son de alta intensidad, generando el efecto dominó”. Y agrega: “esto mismo que es muy difícil de probar en los seres humanos, ya que hay que realizar mucha investigación y empezar a medir carga viral, -no solo probar si son positivos o negativos-, sí ha sido ensayado en animales. Hay muchos experimentos en donde se prueban diferentes dosis de exposición viral y los resultados son diferentes, se ve esto que estamos aportando nosotros, si hacemos una comparación con la medicina veterinaria”, subrayó.