La Micro Región Gran Rafaela refuerza los controles en los ingresos a las localidades Locales 17 de mayo de 2020 Redacción Por La flexibilización de la circulación dentro de la ciudad y sus alrededores no supone no cumplir con las normas vigentes dispuestas por el gobierno nacional y provincial. Por tal razón se intensifican los controles en los ingresos a cada localidad y a Rafaela.

FOTO ARCHIVO ACCESOS. El tráfico ha aumentado en los últimos días en Rafaela y localidades vecinas.

Durante la última semana y a partir de las nuevas actividades excepcionadas el movimiento ha aumentado no solo en Rafaela, sino en las localidades circundantes y eso de algún modo generó determinar acciones conjuntas dentro del Área Metropolitana. La coordinadora, Jorgelina Bassano, contó que “tuvimos dos reuniones con la Micro Región del Área Metropolitana Gran Rafaela donde se llegaron a algunas conclusiones y en donde se ampliaron algunas cuestiones y se terminó de definir la toma de decisión coordinada con todas las localidades que circundan la ciudad de Rafaela y que conforman la Micro Región. Estas acciones a las cuales se han arribado tienen que ver básicamente con aumentar los controles de todas aquellas personas que ingresan a las localidades, -tanto a Rafaela como a cada una de las localidades- y este refuerzo en los controles tienen que ver sobre todo, en aquellas personas que ingresan a las cuales se les va a tomar la temperatura, se les va a seguir un protocolo especial y todo aquel que presente síntomas compatibles a covid-19 se les va a aplicar el protocolo sanitario”.

Bassano aclaró de manera enfática, que esta flexibilización en la región, de ningún modo supone no cumplir con la normas impuestas tanto por nación como con provincia, eliminando los motivos por los que se puede circular, señalando que siguen vigentes todas las disposiciones nacionales y provinciales que tienen que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio.

“No es que la liberación o la no utilización más del permiso en el área Metropolitana, brinda la posibilidad de que se circule libremente, sino que solo lo puede hacer dentro de la Micro Región cuando sea por una causa de fuerza mayor o cuestiones laborales, y en ese caso solo exhibirá el DNI que acredite el domicilio en alguna de las localidades”, precisó.

Y agregó: “en realidad insisto, las causas por las cuales se pueden circular siguen siendo las mismas, sucede que a haber más excepciones o al flexibilizar las actividades que quedaron exceptuadas de ese aislamiento preventivo social obligatorio, nos obligó a nosotros como región dejar de instrumentar este permiso para viabilizar y agilizar ese tema, pero sigue vigente para todo aquel que no se encuentra excepcionado por la norma nacional o provincial a cumplir con el aislamiento”, dijo Bassano.

La funcionaria también se refirió a la importancia que en medio de esta emergencia inédita, cobró el trabajo articulado dentro de este espacio institucional regional y explicó que “esta pandemia nos atravesó a todos de una manera increíble y esta posibilidad refuerza también esta idea que venimos trabajando desde el 2016 con la creación del Área Metropolitana; aunar esfuerzos, esto es a los efectos de cuidar a todos los habitantes de la región, no solo a Rafaela y cerrarnos allí sino trabajar todos coordinadamente para lograr acciones conjuntas que tengan que ver con el cuidado de las personas y sobre todo esta premisa máxima, que ha puesto tanto el gobierno nacional, provincial y los gobiernos locales, respecto a la salud pública como valor primordial hoy en día para ser resguardado”.



PLANTEOS Y

PREOCUPACIONES

Respecto a las principales preocupaciones expuestas por los integrantes de la Micro Región Rafaela, (los presidentes comunales de Susana, Alejandro Ambort; Lehmann, Lucio Beltramo; Bella Italia, Héctor Perotti y Presidente Roca, Marcelo Bocco), Jorgelina Bassano señaló que “esta claro que la circulación de gente no es la misma en la ciudad de Rafaela ya que la dinámica de trabajo no es la misma. Sobre todos nosotros tenemos algunas particularidades con los residentes de los recientes en Roca, que mostraron alguna preocupación respecto de que si esta liberación en la no utilización de estos permisos podía llegar a configurarse a lo mejor alguna reunión con motivos recreativos o de otra índole”. Bassano remarcó que esto sigue formando parte de las restricciones que aún permanecen a partir de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional y acatada por el provincial. “Todos sabemos que hay personas que tienen quintas en Susana, en Bella Italia, por eso y para evitar confusiones tratamos de que con esta medida de reforzar los controles se desestime esto y sobre todo queremos hacer hincapié en la alta responsabilidad social que tiene que tener cada uno de los ciudadanos, en cuidarse, en cuidarnos y en cuidar a todos”, finalizó.