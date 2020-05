Rafaela celebra el Día mundial del Reciclaje

El 17 de mayo la UNESCO declaró el Día mundial del Reciclaje. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Movilidad, invita a los ciudadanos, instituciones, empresas y comercios a seguir trabajando por el cuidado del ambiente, haciendo especial hincapié en el tema de la separación de residuos.

Esta fecha busca reorientar el comportamiento de los ciudadanos con el objetivo de mejorar el ambiente, a través de prácticas enfocadas en las famosas 3R. Si bien se resalta la acción del reciclaje (volver a poner en circulación los materiales), se potencian también la reducción (en el consumo de materiales) y la reutilización (darles nuevo uso a los materiales) como acciones necesarias en el proceso.

“En la ciudad se recuperan cerca de 300 toneladas mensuales de residuos que luego se reciclan. Este proceso no sólo favorece el cuidado del ambiente, sino que también significa empleo para alrededor de 70 familias, nuestros recicladores urbanos que conforman tres cooperativas de trabajo. Es una larga cadena de compromisos donde el vecino es el primer eslabón y el municipio acompaña en cada paso”, señaló la titular de la Secretaría, Paz Caruso.

También explicó que “los residuos que generamos, si no son correctamente tratados, traen consecuencias para la salud de la población, las especies y no pueden ser reaprovechados como materias primas o reutilizados”.

Por eso, “insistimos en generar conciencia para que las personas separen los residuos siempre. Latas, plástico, papel, cartón, vidrio. Prácticamente todos los materiales que utilizamos en nuestro día a día, pueden reciclarse”.

Y agregó: “El reciclaje favorece también la creación de empleos como el de las Cooperativas de trabajo en el Complejo Ambiental, la generación de emprendimientos verdes, y evita la acumulación y generación de toneladas de basura”.

Así en Rafaela llegamos a un modelo de economía circular claro en este sentido, no de usar y tirar, sino de pensar, usar, repensar, recuperar y reciclar. "En esta época de crisis sanitaria más que nunca tiene que continuar nuestro compromiso de seguir separando los residuos en casa, sostener ese 80 por ciento de separación en origen y si es posible, aumentarlo".

La creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable en el año 2015 ha sido un salto de calidad institucional en el trabajo de las políticas ambientales en la ciudad.

En Rafaela se sigue trabajando fuertemente este tema, gracias a las políticas públicas ambientales a largo plazo, establecidas y sostenidas desde hace más de 13 años.

Por último, Caruso agradeció “el trabajo de personal municipal que trabaja en los ocho servicios de recolección que se prestan en la ciudad y en el Eco Punto; a las cooperativas de recicladores que continúan trabajando fuertemente para fortalecer y mejorar el sistema productivo de la planta y al personal de todo el Complejo Ambiental; el compromiso ciudadano cada vez mayor, que se visibiliza en la separación en origen; y también al trabajo articulado con instituciones de diferentes sectores sociales que se fortalece con acciones concretas. Todo esto favorece la construcción de una ciudad cada día más sustentable”.