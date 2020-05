"Lo estábamos esperando"

Somos espectadores y protagonistas a la vez de una etapa que la humanidad toda no olvidará. Esa sola definición explica el cúmulo de sensaciones que nos atraviesan y nos definen estado de ánimos, preocupaciones, aspiraciones y prioridades. Si a ello le sumamos el máster en opinología con el que nacemos los argentinos el cóctel es tan difuso como la resolución de la pandemia.

En ese contexto algunos tenemos la posibilidad, la fortuna y la impotencia de regresar a casa. Al menos por algunas horas. Dejamos la confundida Buenos Aires, “conglomerado” si los hay, para desandar los más de 500 km con la ilusión de cruzarse con todos los afectos.

Dejamos atrás una ciudad que deambula entre el desconcierto y el riesgo, que toca la locura y regresa a la prudencia, que aplaude a los profesionales de la salud y cacerolea contra todos. La capital de “todos los argentinos”, como rezan los carteles municipales, es un gigante que se despereza y en ese revivir descubre miserias, urgencias y algunos pocos reconocimientos.

Los centros comerciales se dividen entre los que resisten estoicos, los que ponen en un papelito escrito en lapicera “golpee, estamos atendiendo” y los que caen fulminados y presentan locales desnudos, desmantelados, rápidas víctimas del Covid-19.

En estas horas los porteños salen según el último número del DNI y le empiezan a dar a la ciudad la fisonomía que la hizo mundialmente famosa. Los niños empiezan a surgir naturalmente, como si fueran sobrevivientes de una guerra que tuvo trinchera pero no cuartel y son muchos los dan la vuelta a la manzana, ya sin una bolsa de supermercado bajo el brazo como chivo expiatorio.

En ese contexto, empujados por obligaciones laborales, días atrás apareció lo que hasta entonces parecía una utopía: volver a Rafaela. Entonces los trámites, autorizaciones, los requerimientos para cuidarnos a nosotros y a los otros. El permiso de circulación nacional quizás no bastaba y allí se hizo vital la información de los amigos acerca de un decreto local que elevaba las exigencias.

Completamos los formularios pertinentes para el ingreso y egreso de la ciudad, enviamos el mail a la Guardia Urbana Rafaelina y luego la espera en un marco de expectativa. A la mañana siguiente una llamada lo aclaró todo: con lujo de detalles personal de la GUR indagó nuestra procedencia, antecedentes de cuarentena y los motivos del traslado, para que no hubiera dudas ni riesgos. Allí sí supimos que íbamos a poder volver a pisar nuestra tierra.



UN VIAJE SIN OBSTÁCULOS

Salir de Capital Federal no tuvo absolutamente ningún contratiempo. Sin controles en Figueroa Alcorta, ni Salguero, la llegada a la Autopista Illía fue un trámite y tomar Acceso Norte por General Paz fue un abrir y cerrar de ojos. Apenas un puesto de vigilancia de Gendarmería en el primer peaje de la Panamericana ofició de despedida.

El resto del trayecto, todo por Autopista hasta la intersección de las rutas 19 y 10, no tuvo detención alguna ni se vislumbró presencia de autoridad policial o similar. En una de las bajadas a San Nicolás una larga cola de vehículos aguardaba el chequeo correspondiente para seguir adelante, pero fue el único caso de control específico que encontramos.

Ni siquiera la circunvalación de Rosario y sus adyacentes ofrecieron instancias de inspección, por lo que el periplo resultó ser el más relajado que se pueda recordar.

Tal como acordamos vía mail con las autoridades rafaelinas, nuestro ingreso fue por Ruta 70. La sensación de “estoy volviendo” se convirtió en emoción y la tranquilidad fue total cuando nos acercamos al límite de la ciudad. Allí nuevamente personal de la GUR, con una amabilidad que merece ser destacada, consultó por los datos personales y mirando una planilla con datos, lanzó: “lo estábamos esperando”.

Decíamos más arriba que regresar a casa significaba fortuna e impotencia, casi por igual. Y así resulta cuando volvés a contemplar los lugares de tu vida, a percibir los aromas de tu tierra, a recorrer las calles donde masticaste sueños, frustraciones, derrotas y esporádicas victorias.

La ambigüedad aparece al no poder estrechar, ver o escuchar a quienes te han acompañado en esos caminos de la vida. La imposibilidad del contacto social, de manifestar corpórea y sensorialmente la gratitud que tenemos con muchos habitantes de esta tierra querida genera una angustia difícil de sobrellevar.

Entonces aparece inevitablemente la lista de vivencias que este maldito virus no permite disfrutar, como el café con el compañero, el fútbol del Valencia rafaelino, la comida con amigos, el partido de básquet de Atlético (del equipo más genuino que pudo lograrse), el running por la ciclovía.

Con la frente marchita, y tras todas las diligencias cumplidas, emprendimos el flamante camino de regreso. El que nos devolvió a la megalópolis anárquica, signada por la Biblia y el calefón, tan brillante y magestuosa como intensa. Con un insoslayable dejo de melancolía y con la ilusión de volver y ser abrazos.