Suman 363 los muertos y 7.805 los casos confirmados en el país Nacionales 17 de mayo de 2020 Redacción Por En las últimas 24 horas siete personas murieron y detectaron 327 nuevos casos positivos, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

FOTO NA BUENOS AIRES. Tras dos meses de aislamiento, los chicos porteños volvieron a salir en medio de un clima primaveral.

BUENOS AIRES, 17 (TELAM). - Otras siete personas murieron en las últimas 24 horas por coronavirus y un total de 327 resultaron contagiadas en la Argentina, mientras en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires los menores de 16 años vivieron el primer día de salidas recreativas autorizadas por el Gobierno porteño tras casi dos meses de cuarentena.

La pandemia produjo hasta el momento un total de 363 fallecimientos, en tanto que los casos positivos ascienden a 7.805, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

El desglose de los casos de contagio registrados ayer sitúa a la Ciudad de Buenos Aires al tope de los registros con 193 positivos verificados, luego le siguen la provincia de Buenos Aires con 97, Chaco 21, Córdoba 9, Río Negro 6, Santa Fe 1, mientras que el resto de las jurisdicciones no registró casos.

En el territorio porteño, y con el trasfondo de críticas de varios intendentes del conurbano a la flexibilización de la cuarentena dispuesta por Horacio Rodríguez Larreta, miles de chicos y adolescentes salieron a las calles, plaza y parques protegidos con tapabocas y en compañía de los padres cuyos documentos terminaban en número par, tal como los establecieron las autoridades de la ciudad.

"Estoy feliz, extrañaba la luz y salir", dijo a Télam una adolescente de 14 años que caminaba cerca de las 10 de la mañana con barbijo por la cuadra de la avenida Rivadavia, frente al parque que se mantiene cerrado, junto a su hermana de 11 y su mamá.

Decenas de niños caminaban, andaban en bicicleta y monopatines en la cuadra de la Avenida Rivadavia donde está el parque. todos con barbijos y junto a un adulto, y en algunas casos con perros, una imagen que no se repetía en otras calles del barrio.

Por otra parte, el reconocido infectólogo Omar Sued, explicó a Télam los alcances y peligros de la llamada "segunda ola" en algunos países donde ya se creía controlada la pandemia. "Se le llama segunda ola a que en países que tuvieron un pico de casos y la curva comenzó a descender, vuelven a presentar otro pico", explicó Sued, miembro del Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud.

El especialista aclaró que esta situación "no es por una condición biológica del virus, sino que es resultado de las políticas sanitarias" que aplican los países. O dicho de otro modo: no se trata de que el virus mutó tanto que generó reinfecciones, al menos por ahora, sino que personas que no habían tenido contacto con el virus en la primera ola de la pandemia ahora se infectan.



EN EUROPA

En el plano internacional, la novedad fue que los países europeos reabrieron sus playas, reanudaron deportes profesionales y se preparaban para abrir bares y restaurantes y recibir turistas tras lograr cierta contención del coronavirus, mientras los casos aumentaban en India y Rusia y en América crecía el tironeo político por las cuarentenas para enfrentar una pandemia que ya suma más 4,5 millones de infectados en todo el mundo.

En Alemania, el campeonato de fútbol de primera, la Bundesliga, se reanudó ayer luego de dos meses de paralización con seis partidos sin espectadores y con medidas sanitarias para evitar contagios, como entrenadores con tapabocas, un máximo de diez periodistas en cada estadio y una distancia de 1,5 metros entre los suplentes.

En búsqueda de reactivar el turismo para salvar la temporada de verano y paliar el colapso económico provocado por el coronavirus, Grecia habilitó sus famosas playas sobre el Mediterráneo y el Egeo y adelantó al 25 de mayo la reapertura de restaurantes y cafeterías, prevista antes para el 1 de junio, gracias a la evolución favorable de la curva de infecciones.

En sus playas regían medidas de distanciamiento e higiene, y similares normas se cumplían en 31 playas sobre el Atlántico que reabrieron hoy en Francia, en la occidental región de Bretaña, algunas para correr y otras para bañarse y hacer deportes acuáticos. Bretaña ya había abierto otras playas esta semana. Sin embargo, las playas francesas sobre el Mediterráneo siguen cerradas.

En Italia, donde el turismo aporta el 15% del PBI nacional, el gobierno anunció que mañana reabrirán playas, bares, restaurantes, negocios minoristas y peluquerías en todo el país y desde el 3 de junio se permitirán los desplazamientos ente las 19 regiones y la llegada, sin cuarentena obligatoria, de turistas desde el resto de la Unión Europea (UE).