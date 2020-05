El TC Virtual con la carrera para Termas Deportes 16 de mayo de 2020 Redacción Por Luego, el 31 de mayo, está prevista la fecha del autódromo de Rafaela

En el contexto de público conocimiento por la pandemia del COVID-19, la Asociación Corredores Turismo Carretera dio inicio a dos certámenes virtuales para que los fanáticos pudieran ver en acción a sus ídolos. Los campeonatos virtuales que están disputando los pilotos de la ACTC, la Copa Monster del #TCenCasa y la Copa Shell de las TC Pick Up, continuarán hasta que el Turismo Carretera y las TC Pick Up, respectivamente, vuelvan a llevar a cabo sus fechas reales.

Cabe destacar que hasta que concluya el mes de mayo ya hay tres carreras virtuales establecidas: TC en Termas (17 de mayo), TC Pick Up en Neuquén (24 de mayo) y TC en Rafaela (31 de mayo).

Calendario de carreras para el mes que viene: 7 de junio - TC Pick Up en Río IV; 14 de junio - TC en Posadas; 21 de junio - TC Pick Up en Paraná y 28 de junio - TC en San Luis.

El domingo en Termas habrá 31 participantes. La novedad es que no corre Agustín Canapino (ganador de 2 Finales con su Chevrolet) por motivos personales. Pero debutará Mauro Giallombardo (Ford), que el fin de semana pasado había corrido en el TC Pick Up.

La competencia consta de una clasificación de 5 minutos, 2 series de 5 vueltas cada una y la Final a 18 giros. El campeonato -con 3 fechas disputadas- es liderado por Nicolás Trosset (Dodge) con 132,5 puntos, seguido por Canapino y Juan Cruz Benvenuti (Torino) con 102,5.

La transmisión será por TV Pública a partir de las 11 de la mañana.