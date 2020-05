Bajaría mucho el presupuesto de la NBA Deportes 16 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La NBA venía en los últimos años con un alza en los salarios pronunciada, producto de su acuerdo con ESPN (Disney), que provocó, por ejemplo, que saltara de 70 millones anuales en 2015/16 a 94 en la 2016/17, 99 en la 2017/18, 101 en la 2018/19 y 109 en la actual, sin finalizar todavía. Y el pronóstico a futuro, hasta el Covid 19, seguía subiendo: 115 en la 20/21, 125 en la 21/22, hasta 167 en la 27/28.

Pero todo ha cambiado ahora. Las enormes pérdidas que tendrá la NBA este año modificarán todo el escenario a futuro. En un informe publicado por RealGM, la caída del tope salarial para la 2020/21 puede ser gigantesca, hasta un máximo de 20 millones. Los ingresos calculados de toda la NBA (que es la base desde donde surge el monto del tope), estimados en 8.000 millones para este año, ahora pueden bajar en 1.000 o 2.000 millones en el peor de los casos.

En esos escenarios, los topes previstos de 115 millones para el salarial y 139 para el de lujo, podrían caer a 95 y 115, respectivamente, por lo que 25 de los 30 equipos quedarían en posición de pagar el impuesto de lujo, algo que no pasó nunca antes en la historia.

Para tener una idea de la magnitud, los Warriors, que tenían previsto pagar 45 millones de impuesto de lujo, pasarían a tener que abonar nada menos que 160 millones por su exceso. Dicen que una posibilidad para que esto no ocurra es que la NBA solo baje el tope salarial, pero no la línea del impuesto de lujo.