"Buscamos el menor daño económico para los clubes"

16 de mayo de 2020

Fabián Borro, presidente de la CABB, habló de la Liga Nacional

FOTO ARCHIVO DIRIGENTE./ Borro preside la Confederación Argentina, pero anteriormente estuvo al frente de la AdC.

BUENOS AIRES, 16 (NA) - El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), Fabián Borro, advirtió ayer sobre la posibilidad de que haya "menos equipos y menos apoyo" después de la pandemia del coronavirus, y remarcó que el objetivo es que la Liga Nacional finalice con el "menor daño económico" para los clubes.

"Ojalá que nos equivoquemos, todo indica que puede haber menos equipos, menos apoyo y eso lo vamos a ir viendo. Primero hay que ver como termina la parte sanitaria, después la parte económica y tercero lo deportivo", dijo Borro en declaraciones radiales. En la misma línea, añadió: "Somos un punto importante de contagio, como un teatro, un cine o cualquier lugar que tenga aglomeración de gente". "Todavía no sabemos cuándo nos van a liberar para volver a entrenar y jugar. Hacemos hipótesis de trabajo, donde La Liga regular como estaba programada es casi imposible que la llevemos adelante, de ahí se barajan muchas posibilidades", explicó el directivo.

Y continuó: "Un Súper 8, cuadrangulares, playoffs, 12 equipos, distintos escenarios que nos van a dar realmente el panorama, que se analizará cuando las autoridades nos autoricen". "Hoy dar una certeza es poco probable, es hacer futurología. Hasta que no haya fechas, es difícil que podamos decir cómo se resuelve la liga. Sí decimos que seguimos porque nos parece importante darla por terminada. Si nos dicen que no la podemos hacer, veremos cómo lo resolvemos", cerró el mandatario de la CABB.