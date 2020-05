Godoy Cruz despidió al DT Deportes 16 de mayo de 2020 Redacción Por En medio de la cuarentena el 'Tomba' echó a Mario Sciaqua. Ahora van por el regreso de Almirón.

BUENOS AIRES, 16 (NA) -- La dirigencia de Godoy Cruz, encabezada por el presidente José Mansur, resolvió ayer despedir al cuerpo técnico del entrenador Mario Sciacqua, en medio de la pandemia del coronavirus, en medio de acusaciones cruzadas y el rumor de un retorno de Jorge Almirón en el aire.

Si bien ninguna de las partes habló públicamente, ambos entornos dejaron trascender la postura y argumentos que derivaron en la rescisión de contrato, que se dio este mismo viernes por la tarde.

Del lado dirigencial, Godoy Cruz alegó que, en la negociación en medio de la crisis, Sciacqua no aceptó una rebaja de sueldo por parte del club.

En tanto, el entorno del ahora ex DT del "Tomba", que había llegado en diciembre pasado al cargo, asegura que no sólo aceptó esa propuesta, sino que incluso Sciacqua propuso no cobrar él y que el resto de integrantes de su cuerpo técnico reciba solo el 50 por ciento.

Despedir a sus entrenadores parece una práctica habitual para Mansur, que ya lo ha hecho intempestivamente en varias ocasiones.

Y quizás por esos manejos Godoy Cruz fue el peor equipo de la temporada que fue cancelada por AFA -solo ganó seis partidos de 24 disputados- y se vio beneficiado por la anulación de los descensos, aunque deberá sumar puntos por el promedio, que se mantendrá activo.

Sciacqua llegó apenas a dirigir ocho partidos en el conjunto mendocino, con tres victorias -la mitad del total de la Superliga- y cinco derrotas.

El entrenador había hablado el fin de semana sobre la "necesidad" de retomar los entrenamientos luego de más de 50 días de confinamiento por la disposición del Gobierno nacional respecto del coronavirus.

"Si me dicen hoy que tengo que estar con un jugador sólo desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, lo hago. Tenemos la necesidad de entrenar", había reconocido Sciacqua, en declaraciones a radio Rivadavia.

Y todo esto sucedió en medio de los rumores que alimentan el deseo de Mansur de repatriar a Jorge Almirón, entrenador que tuvo un paso exitoso de resultados en la temporada 2013/14 en el "Tomba", donde ganó nueve de los 19 partidos que jugó, pero decidió irse porque la dirigencia desmanteló el plantel.

El ex entrenador de Independiente y San Lorenzo se encuentra sin trabajo desde que fue despedido del Al-Shabab, de Arabia Saudita.