¡Vuelve el fútbol!

BUENOS AIRES, 16 (NA) -- La Bundesliga se convertirá hoy en la primera de las Ligas "grandes" de Europa en retomar la actividad tras el freno por la pandemia del coronavirus, con seis partidos a puertas cerradas, cinco futbolistas argentinos involucrados y estrictas reglas sanitarias.

Los jugadores albicelestes involucrados en la máxima categoría alemana son Lucas Alario y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Santiago Ascacíbar (Hertha Berlín), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) y David Abraham (Eintracht Frankfurt), además de uno en la Segunda división, Nicolás González (Stuttgart).

La Bundesliga, que autorizó la implementación FIFA de los cinco cambios por equipo, vuelve en la fecha 26 con Bayern Múnich como líder del torneo con 55 puntos seguido por Borussia Dortmund (51), RB Leipzig (50), Borussia Monchengladbach (49) y Bayer Leverkusen (47).

En la jornada sabatina se jugarán dos encuentros a las 10.30 (hora de Argentina), Borussia Dortmund-Schalke 04 y Hoffenheim- Hertha Berlin mientras a las ​13:30 se disputará Eintracht Frankfurt- Borussia Monchengladbach, a las 16:00 Leipzig- Friburgo, a las 18.00 Fortuna Dusseldorf-Paderborn y a las 20:00 ​Augsburgo-Wolfsburgo.

El domingo, a las 10:30 se enfrentarán Colonia-Mainz y a las 13:00 Union Berlin-Bayern Munich, a la vez que el próximo lunes a las 15:30 Werder Bremen y Bayer Leverkusen jugarán el partido que cerrará la fecha.

Horas antes, el fútbol alemán se sacudió con dos noticias relacionadas a las medidas sanitarias. Primero, el entrenador del Ausburgo, Heiko Herrlich, no podrá dirigir a su equipo por violar el estricto protocolo de seguridad al salir a comprar una crema y dentífrico mientras se encontraba concentrado.

Y luego, el Werder Bremen informó que un jugador de su plantel, cuya identidad no fue revelada, debió ser colocado en cuarentena en su domicilio durante dos semanas porque una persona cercana a él dio positivo en el test del coronavirus, aunque su prueba fue negativa.

En este contexto, en los encuentros solo habrá acceso a un total de 300 personas, entre futbolistas, cuerpos técnicos, personal de los clubes y otras personas involucradas mientras para la prensa, se admitirán a solo 10 reporteros y las conferencias serán virtuales.

En tanto, se indicó que el protocolo indica que habrá 98 personas por partido: 22 jugadores dentro del campo, 18 integrantes en el banco, 5 árbitros, 20 auxiliares, 4 alcanzapelotas, 3 personas de limpieza, 3 fotógrafos, 4 enfermeros, 4 personas de seguridad y 15 encargados de la instalación tecnológica, entre el VAR y la señal de TV.

Además, se tomará la temperatura de los que acudan al estadio, a la vez que cada futbolista tendrá una botella de agua personal y en los bancos de suplentes habrá que dejar uno o dos asientos libres para respetar la distancia.

Los equipos arribarán al estadio en forma separada; en los vestuarios, los jugadores deberán usar barbijo, mantener una distancia de 1,5 metros y sólo podrán estar 40 minutos.

También se indicó que la salida por el túnel a la cancha será por separado, así como el regreso en el entretiempo y al finalizar el encuentro, a la vez que los jugadores no se podrán saludar antes del partido y tampoco estarán permitidas las fotografías grupales antes del juego.



EL PROGRAMA COMPLETO



Sábado 16/05



10.30hs Borussia Dortmund vs. Schalke 04 por ESPN 2 623 / ESPN 2 HD 1623

10.30hs Hoffenheim vs. Hertha Berlín por FOX SPORTS 2 608 / FOX SPORTS 2 HD 1608

13.30hs Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach por ESPN 2 623 / ESPN 2 HD 1623



Domingo 17/05



10.30hs Koln vs. Mainz por FOX SPORTS 2 608 / FOX SPORTS 2 HD 1608

13.00hs Unión Berlín vs. Bayern Múnich por ESPN 2 623 / ESPN 2 HD 1623



Lunes 18/05



15.30hs Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen por ESPN 2 623 / ESPN 2 HD 1623