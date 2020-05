"Ya retiré mis cosas del Club" Deportes 16 de mayo de 2020 Redacción Por Leonardo Ochoa confirmó su decisión de irse de Ben Hur, una noticia que sorprendió a los hinchas de la BH. ¿Será definitivo?

FOTO ARCHIVO SORPRESIVO./ El delantero se ganó el cariño de los hinchas benhurenses a fuerza de goles.

Esta semana se va con sensaciones encontradas para los hinchas de Ben Hur. Por un lado el lindo recuerdo de los 15 años del ascenso a la entonces B Nacional, y por el otro la noticia sorpresiva de la decisión de Leonardo Ochoa de dejar el Club. El delantero implacable, que se ganó a fuerza de goles importantes el cariño de la gente del Lobo en el último año y medio, desde que llegó de Peñarol con más dudas que certezas, anunció en las redes sociales su partida.

"La verdad que hoy tengo una sensación rara, me voy de un club que la verdad me dio una satisfacción hermosa, me llenó de sueños, emociones, tristezas, pero sobre todas las cosas me dio la alegría y el amor a la pelota, entender que los sacrificios tienen sus recompensas. Solo me queda agradecerle a la gente!!! Gracias por tanto cariño, por hacerme sentir del club, el aguante y perdón por no poder cumplir el objetivo...gracias totales Ben Hur...Muy agradecido por este año y medio", escribió en su mensaje, donde en las respuestas de los hinchas se notó agradecimiento e incredulidad a la vez por la determinación.

En diálogo con LA OPINION, el atacante confirmó ayer que "ya retiré mis cosas del club, los botines, canilleras, entregué la ropa de concentración. Cuando pueda solo me resta ir a buscar el pase".

Ochoa comentó que "era una decisión que venía madurando desde hace un tiempo. Hubo cosas que no me gustaron y a esta altura, con 35 años, me pareció que era lo mejor para mí".

Si bien el futbolista no dio detalles de los motivos que impulsaron su alejamiento, ya el propio entrenador Carlos Trullet había expresado hace algunos días a este diario que no había caído bien en los jugadores la falta de comunicación de la dirigencia para con el plantel desde que arrancó la Pandemia.

Si bien varios futbolistas quedaron decepcionados por haber recibido el pago del mes de marzo solamente hasta el día 15, que fue el último partido jugado, lo que más generó malestar fue que no hubiera un mensaje previo, ya que unos cuantos futbolistas tenían como único ingreso su trabajo de futbolista. No es el caso de Ochoa, que como se sabe en este ambiente del fútbol local, tiene su trabajo estable, pero que mostró comprensión por sus compañeros.



LIBERADOS

El plantel benhurense ya quedó liberado luego de que el Consejo Federal confirmara el final del Regional Amateur, y a la espera de si se podrá reanudar en septiembre, como es la intención. Este es un tiempo que sigue siendo marcado por la incertidumbre. Como se ha mencionado también con anterioridad, es también entendible la preocupación dirigencial por tratar de sostener el barco, o sea las instituciones, en una tormenta inédita como ésta del coronavirus.

Por eso, cuando esto pase, no habría que descartar que pueda recomponerse el teléfono descompuesto y vuelva todo a ser como antes, hablando puntualmente de Ochoa. Pero son sólo conjeturas. El tiempo lo dirá.