Piden la radicación en Frontera de Stegmayer Policiales 16 de mayo de 2020 Redacción Por PIDEN EN PETITORIO QUE EL FISCAL DE FRONTERA VIVA EN LA CIUDAD

FOTO ARCHIVO DIAS ATRAS. Masivamente marcharon contra la inseguridad en Frontera.

El senador por el departamento Castellanos Alcides Calvo, realizó un nuevo pedido ante el fiscal General del Ministerio Público de Acusación, Jorge Baclini, para reclamar nuevamente por la radicación efectiva de fiscal Nicolás Stegmayer en la ciudad de Frontera, ciudad en la cual el Fiscal se encuentra asignado.

En los últimos días, -según consignó el colega La Voz de San Justo- a raíz del homicidio de Leonardo Gallegos, los vecinos firmaron un petitorio en la municipalidad para manifestar sus expresiones respecto al caso y la necesidad de que el fiscal adjunto Stegmayer trabaje desde la ciudad para la cual fue designado.

Calvo celebró el hecho de que se haya aprobado la designación de un representante de la justicia santafesina en Frontera pero éste no trabaja desde allí, por ello pidió que la atención se haga desde la vecina ciudad.

Stegmayer fue designado en julio del año pasado como representante del Ministerio Público de Acusación con el objetivo de agilizar la tramitación de causas justiciables en esta comunidad dependiente del departamento Castellanos.

En este sentido, Calvo expresó que, "Frontera necesita un representante judicial permanente junto a un cuerpo de empleados por el alto nivel de causas judiciales", tal como publicó LA OPINION el jueves último.

Cabe destacar que el Ministerio Público de la Acusación es el órgano del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe que tiene entre sus deberes instar la investigación penal ante la comisión de un delito.

Su organización fue parte de la reforma judicial en Santa Fe iniciada en 2009, siendo que el organismo judicial se puso en marcha el 10 de febrero de 2014.



PETITORIO

SUNCHALENSE

Cabe recordar que el mismo día –domingo pasado- que se realizaba la marcha en Frontera lo mismo ocurría en Sunchales, también pidiendo por más seguridad y la radicación de una Unidad Fiscal en esa ciudad.

En el transcurso de la marcha, se criticó duramente la labor de dos fiscales del MPA rafaelino, llegando incluso a pedirse a través de un petitorio el juicio político de las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis, según entienden los sunchalenses, en un petitorio presentado por parte de esos vecinos autoconvocados, al intendente municipal Gonzalo Toselli, a los Concejales de Sunchales, al diputado Pablo Pinotti y al senador Alcides Calvo.

El pedido es por el supuesto tratamiento “absolutamente benévolo con los imputados en la recolección e interpretación de las pruebas y su responsabilidad”.

Lo que no se puede decir es que toda esta iniciativa surgió por parte de «quienes firmaron el petitorio» debido a que, según conoció LA OPINION por parte de fuentes judiciales reservadas, “desde la Municipalidad de Sunchales no se le dio curso administrativo a la nota presentada sin firma por parte de algunas personas autoconvocadas. Similar temperamento adoptó el Concejo Municipal”, al parecer porque los petitorios entregados no llevaban la firma de nadie.

Sin embargo desde la Fiscalía local se sigue aguardando, “saber quiénes están descontentos [en Sunchales], y por qué actos o decisiones” en relación a fiscales del MPA local.