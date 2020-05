Un menor detenido tras robar un rifle Policiales 16 de mayo de 2020 Redacción Por HURTO EN COLONIA ALDAO

Una vecina denunció ante autoridad de la Comisaría 11ª de Aldao que había resultado víctima del robo de una bomba centrífuga, y que anteriormente desde la vivienda de su madre -que se hallaba sin moradores- había sido sustraído un rifle de aire comprimido.

Al respecto se logró determinar que no resultó ajeno a ambos sucesos delictivos, Ulises David L., de 16 años de edad, quien en presencia de su progenitora confesó que era el autor de ambos ilícitos, y que lo malhabido estaba escondido en su casa, adelantó LA OPINION edición digital.

En consecuencia, se llevó a cabo el secuestro de lo denunciado como robado.

Por otra parte, personal de "la 11" a través de un llamado telefónico anónimo tomó conocimiento sobre que un menor de edad al que se conoce como "Pupi" (hermano de Ulises David L.), había estado ofreciendo a la venta una bomba centrífuga.

Con la sospecha de que dicho elemento podría estar relacionado a un hecho ilícito, uniformados se hicieron presente en el domicilio del menor en cuestión, donde la madre manifestó que posiblemente la bomba centrífuga sería propiedad de su hermano, quien la había dejado en una de las habitaciones de la casa.

Al no hallarla se le preguntó a su hijo, y el jovencito contó que la había querido vender y al no poder hacerlo la escondió entre malezas de un baldío, desde donde finalmente fue incautada la bomba centrífuga que originó dicha actuación policíaca.