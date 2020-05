Coronavirus, Cuarentena, Turismo Sociales 16 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

De golpe, el mundo se cerró

De golpe, no pudimos seguir trabajando

De golpe, nos invadió la incertidumbre, la angustia y la responsabilidad por pasajeros que tenían sus viajes programados, por nuestras familias y nuestros empleados, grandes colaboradores. Un torbellino en nuestras mentes: el orden anterior no indica prioridades, todos estaban en el mismo nivel de importancia.

¡Qué difícil! ¡Qué fuerte! En un primer momento quedamos como las Palmeras del Caribe que con los huracanes se doblan pero no se quiebran.

No nos hemos quebrado. Reflexionamos, pedimos la protección de Dios y reaccionamos porque somos profesionales del turismo, no somos un robot ni una insensible plataforma online de ventas de viajes por Internet.

Mientras el país se paraba, ¿qué hacían las Agencias de Turismo? Quedaron cerradas.

¿Qué hacíamos los Agentes de Turismo? Trabajábamos y continuamos trabajando desde nuestros hogares. Surgieron dos cuestiones: cómo y qué.

1) ¿Cómo? Dando la cara en todos los casos, en contacto continuo con nuestros pasajeros afectados: escuchando, informando y procurando las mejores soluciones.

2) ¿Qué hicimos? ¿cuáles fueron y son nuestras principales acciones?

3) Facilitamos las cancelaciones y reprogramaciones de fechas de viaje de los pasajeros; una tarea para nada sencilla.

Para ello debimos intermediar con:

• Compañías aéreas: Analizamos caso por caso, estudiamos los protocolos de cada una de ellas, los cuales fueron cambiando con el correr de los días. Nuestra lucha logró que pasen de condiciones bastante duras al principio a una instancia de mayor flexibilización para las segundas reprogramaciones, ya que estamos re-reprogramando lo reprogramado.

• Hoteles: En las Agencias de Turismo elegimos hoteles por su ubicación, características, categoría, según el destino, necesidades e intereses de los clientes, pero fundamentalmente leemos las condiciones generales de cada hotel entonces a nuestros pasajeros les dimos la tranquilidad de que elegimos tarifas reembolsables, significa que no se pierde el dinero abonado ante cualquier inconveniente que lleve a una cancelación, como en este caso. Por eso puede suceder que nuestras tarifas sean un poquito más altas que las que se encuentran de otras formas.

•Operadores: Procuramos acuerdos con nuestros Operadores y Prestadores de Servicios con respecto a las reprogramaciones, poniendo en primer lugar las posibilidades e intereses de nuestros pasajeros.

•Seguros de asistencia al viajero: desde el primer día trabajamos para que las Compañías de Seguros extiendan sus coberturas a causa de esta pandemia.

Ayudamos a regresar al país a muchos argentinos varados en el Exterior. Entre ellos se distinguen dos grupos:

1) Pasajeros que compraron su viaje en Agencias de Turismo: la propia agencia se ocupó de todas las tramitaciones y contactos, trabajando horas y horas, tanto de día como de noche a medida que surgían opciones.

2) Pasajeros que armaron sus viajes por sí solos, comprando en forma directa (la enorme mayoría de los varados): A raíz de tantas complicaciones con que se enfrentaban, teniendo pasajes de regreso que no podían utilizar, muchos de ellos nos han llamado solicitando opiniones, orientación y la ayuda que pudiéramos brindarles.

En estos casos no podíamos venderles pasajes porque la mayoría de las compañías aéreas ya no volaban a Argentina o por cierre de Aeropuertos en el mundo así como en nuestro país, y mucho menos venderles pasajes en los denominados “vuelos de repatriación” porque no son vuelos comerciales, a pesar de que los pasajeros varados siempre debieron pagar sus pasajes de regreso.

Nuestra acción radicó principalmente en asesoramiento y acompañamiento:

- Informamos sobre Embajadas y Consulados: teléfonos, correos electrónicos, formularios.

- Averiguamos por vuelos, cierres de aeropuertos y ayudamos a que muchos varados no sigan perdiendo dinero por compra de pasajes que se les ofrecían porque no había seguridad alguna, y pasó que al día siguiente de la consulta se cancelara el vuelo. Hubo gente que llegó a comprar dos y tres pasajes diferentes que nunca les sirvieron.

- Llamamos por nuestra cuenta a Cancillería, a Compañías Aéreas.

- Trabajamos en forma solidaria con distintas Redes de Agencias de Turismo de todo el país.

- Tuvimos contacto con familiares y/o pasajeros en Europa, Punta Cana, Cancún, Cuba, Ecuador. Se destaca el caso de pasajeros de Israel por el logro de que autoricen un vuelo que trajo argentinos y pudo llevar israelíes a su país. Estados Unidos fue lo más difícil porque no había vuelos de repatriación desde Argentina, y el gobierno argentino no autorizaba vuelos de otras compañías para que trajeran a parte de nuestros compatriotas, hasta que se dieron huequitos para que regresen. También colaboramos con pasajeros que regresaban en su propio automóvil desde BRASIL y URUGUAY aportando información sobre cruces fronterizos, documentación, autorización para circular y otras.



Agradecemos a las personas que se sintieron solas y con falta de respuestas en el exterior que no siendo pasajeros nuestros nos han llamado, porque sentimos el orgullo de que hayan confiado en Agencias de Turismo de Rafaela.



Nos capacitamos permanentemente a través de seminarios virtuales sobre destinos, cadenas hoteleras, nuevos programas de viaje, sistemas de reserva de pasajes aéreos y trenes del mundo, preparándonos para el regreso al trabajo que amamos.

Para finalizar, dos pedidos:

1) Solicitamos a quienes en los distintos estamentos del Estado deben tomar decisiones en estas circunstancias realmente complicadas por tanto tiempo sin trabajar y con ingresos cero, que consulten con las Agencias de Viajes y Turismo porque tenemos conocimientos claros, experiencia, sentido común, buena voluntad y responsabilidad.

2) NO se equivoquen. Los Agentes de Viajes y Turismo contamos con todas las condiciones para informar, asesorar, “hacer docencia”, ofrecer distintas opciones adecuadas a cada momento y cada cliente. Es nuestro deber y nuestro derecho.

Ya los buses viajarán por las rutas, los trenes circularán, los barcos surcarán los mares y los aviones con sus alas harán dibujos en los cielos.



¿ESTAS SOÑANDO CON VOLVER A VIAJAR?

- Confía en los profesionales

- Reservá tu viaje en tu Agencia de Viajes y Turismo.