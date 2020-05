Uno a uno Información General 16 de mayo de 2020 Redacción Por Pico de casos fatales de coronavirus en Argentina y qué impacto tiene en la cuarentena.

Este jueves se llegó al récord de fallecimientos, una muerte por hora. Análisis de expertos.

Con las 15 nuevas muertes reportadas por el Ministerio de Salud este jueves a la mañana, Argentina registró el récord diario de fallecidos por coronavirus. Hasta aquí la cifra más alta había sido 14. Si además se suman los 8 casos fatales que se dieron a conocer en la noche del miércoles, son 23 en las últimas 24 horas. Es decir, casi una muerte por hora. ¿Qué nos quiere decir este pico en la curva de fallecidos? ¿Da alguna señal sobre el eventual pico contagios en el país? ¿Puede influir en que se de marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena?

El infectólogo Fernando Polack, que es parte del comité de expertos que consulta el Gobierno, asegura que aún no. "El número de muertos es tan chico en Argentina que no se pueden sacar conclusiones sobre cantidad de infectados futuros. según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de letalidad por coronavirus es del 5%. Esto marca la relación entre la cantidad de muertes acumuladas desde el inicio de la pandemia (344) y el total 6.879 casos positivos confirmados por laboratorio.

Javier Farina, infectólogo de la Sociedad argentina de infectología (SADI) hace una aproximación. No desde lo forense sino desde la infectología.

"No cabe duda de que la curva de fallecidos es siempre una curva mucho más fidedigna que una curva de contagios. Ya que las personas contagiadas dependen mucho de la definición de caso utilizada, mientras que los fallecidos es un número inamovible. Este incremento de muertes en el país que hubo no es algo que agrade ver, pero quizás es un número lógico del momento del brote en el que estamos: tenemos más de 6 mil contagiados, con lo cual, este pequeño salto es un salto 'esperable'

Polack y Farina coinciden en la importancia de seguir este pico de fallecidos para saber si es fue un número puntual de estas 24 horas o si se repite. Es decir, si se trata de una tendencia.

"Uno no se puede manejar sólo con lo que pasa en un día. Los días anteriores teníamos menos de 10 fallecidos por día, a veces, bastante menos. Si es una tendencia, sí es preocupante. Si es un número aislado, debe tomarse como tal", sigue Farina.

Ahí entra en juego saber si este pico de fallecidos influye o no en la flexibilización de la cuarentena, que está en la fase 4 para algunas jurisdicciones o en la fase 3 en el área metropolitana. "No, influye en nada. Estos muertos son anteriores a los permisos que se dan o empezarán a dar en estos días.