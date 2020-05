Vaticinio positivo Información General 16 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El infectólogo francés Didier Raoult dice que la pandemia de coronavirus está “en tren de finalizar”.

El famoso y controvertido experto dice, además, que “si hay una rebrote, no será virulento”.

"Es el pronóstico del tan famoso como controvertido epidemiólogo y profesor francés Didier Raoult, que auspicia la cloroquina para prevenir el avance del virus a los pulmones, desde su instituto científico en Marsella.

Cuando Francia está en pleno proceso de desconfinamiento y se teme una segunda ola de contagio ante los excesos de los franceses en sus salidas y el no respeto a la distancia social, el doctor Raoult minimiza está posibilidad también.

“La epidemia está en tren de resolverse y no se ve en ninguna parte una segunda ola. No habrá sino casos esporádicos, que aparecerán aquí o allá. Eventualmente si alguien está super contagioso, habrá algunos casos alrededor de él pero eso no se traducirá en una dinámica epidémica”, dijo el profesor Raoult, cuya fama es tan enorme como las polémicas que genera entre sus pares.

La hidroxicloroquina disminuye la portación viral. En España e Italia está la misma tendencia.Hay que esperar lamentablemente varios muertos que hoy están en terapia intensiva. Estamos viendo que en todos lados que este episodio está en tren de resolverse. Esta epidemia está en vías de desaparecer”, declaró.

“El único medicamento que hay con evidencias publicadas en los revistas científicas con estudios es la hidroxicloroquina. Yo nunca dudé de su eficacia”, afirmó.