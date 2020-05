Primera con un protocolo para reactivar la industria musical Información General 16 de mayo de 2020 Redacción Por “Desde el 26 de abril venimos conversando con el gobernador Omar Perotti, y hoy podemos decir que fue un logro del Gobierno provincial”, aseguró el ministro Jorge Llonch.

FOTO SCS// INDUSTRIA MUSICAL./ El protocolo para reactivarla es un logro del Gobierno provincial, según Jorge Llonch.

La iniciativa fue conciliada entre el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y los titulares de las comisiones de Cultura del Senado, Marcos Castelló, y de Diputados, Ricardo Olivera. “Desde el 26 de abril venimos conversando con el gobernador Omar Perotti, y hoy podemos decir que fue un logro del Gobierno provincial”, aseguró el ministro Jorge Llonch.

La propuesta, la primera que regula las actividades musical en la Argentina en el marco de la pandemia de Covid-19, fue elaborada por el Ministerio de Cultura, con el monitoreo del Ministerio de Salud provincial y compilado por la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, en base a aportes de artistas, y lo establecido en la Resolución 41/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

El ministro de Cultura de Santa Fe destacó que el protocolo “fue el resultado de la firme voluntad política del gobernador Perotti, y los consensos alcanzados con los legisladores Olivera y Castelló, e intenta paliar la difícil situación de esas áreas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19”.

Formalmente se denomina Protocolo de Higiene y Funcionamiento para Servicios Culturales y Artísticos y en ese sentido, Llonch explicó que “se busca cumplir con todos los requisitos sanitarios para generar la reactivación al menos parcial de la actividad cultural, que es una de las que más se vio resentida por el aislamiento social obligatorio”.

El protocolo permitirá habilitar la actividad musical en la provincia, poder realizar conciertos en espacios públicos, hacer el registro de los mismos, hacer la difusión por streaming y permitir que los artistas puedan comercializar esos shows a través de plataformas de pago virtual.

Según el titular de Cultura, “una vez que la Nación apruebe el protocolo, los primeros espectáculos serán organizados con una mirada claramente federal, con actuaciones grabadas en el Complejo Cultural Atlas de Rosario, el Centro Cultural Paco Urondo de Santa Fe, el Teatro Ideal de Venado Tuerto y el Teatro Español de Reconquista y también en Rafaela, a definir en qué espacio”.

El colaborador del gobernador, además, explicó: “Los músicos actuarán en escenarios o salas públicas, deberán mantener entre sí una distancia de dos metros, y se establecerá un límite de artistas arriba del escenario. Estamos evaluando que sean diez como máximo, y que los asistentes de cada banda o grupo no sean más de cinco, incluyendo sonidista, iluminador y plomos, entre otros”.

La mecánica funcionará así, según el responsable de Cultura: “Los artistas podrán comercializar sus espectáculos en forma electrónica, de modo que el público pueda adquirir las entradas ya sea para ver a un grupo de los grandes o a bandas más chicas. Así impulsaremos a una de las industrias pujantes que tiene Santa Fe, donde contamos con unos 3.500 músicos, si sólo tenemos en cuenta a los registrados en AADi-Capif”. Y agregó: “La estimación del total de trabajadores vinculados a la música alcanza a unas 40 mil personas”.

Además, otro de los objetivos es que el Protocolo General de Actuación ayude a las productoras musicales, y está previsto que esa normativa servirá tanto para la emergencia como para poder reanudar las actividades tras el levantamiento del aislamiento social obligatorio actual.



LA VOZ DE OLIVERA

En ese amplio marco, el diputado Olivera indicó: “Hemos avanzando mucho, con el ministro de Cultura Jorge Llonch ya tuvimos dos o tres reuniones con respecto a esto, y lo mismo con Marcos Castello, que lo está impulsando en el Senado”.

El legislador de San Justo agregó: “Compartí con mis colegas diputados que por ahí venimos escuchando soluciones o propuestas para varios sectores de la economía hoy afectados, estamos hablando de la construcción, las metalúrgicas, comercios y demás, pero no se vislumbraba una salida para un grupo importante de trabajadores de la cultura como son los músicos, que tienen la particularidad fundamentalmente de tener trabajos informales, no tienen sueldos fijos la mayoría y su laburo es el fin de semana, la están pasando muy mal”.

Asimismo, y con la perspectiva de que los artistas puedan monetizar sus actividades, el coautor del proyecto sintetizó: “Con el ministro Llonch y Castelló ideamos la posibilidad de que estos músicos hagan un show en vivo, vía streaming y que se pueda vender entradas para que tengan algún ingreso”.

Para redondear la iniciativa, Olivera remató: “La propuesta es que la provincia se encargue de generar un espacio permanente, un lugar en el que el músico pueda hacer su show y pueda vender su entrada”.



CASTELLÓ EN EL SENADO

Por su parte, el senador Castelló ingresará este jueves a la Cámara alta el proyecto que Olivera elevó a Diputados, que reza lo siguiente: “La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Cultura, evalúe la posibilidad de implementar los mecanismos necesarios para que se desarrollen actividades artísticas musicales a través de plataformas digitales en internet, streaming o cualquier otro formato tecnológico, que permitan a músicos solistas, grupos musicales y cualquier otra forma de expresión artística musical, desarrollar shows en vivo pagos, mediante venta de tickets u otra forma de pagos de acuerdo a los protocolos preestablecidos”.

Entre los considerandos de la propuesta, el senador santafesino expresó: “Todas las personas estemos adaptando nuestras vidas a esta nueva situación generada por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19”.

En esa línea, Castelló señaló que, “al contrario de otras actividades, que han podido continuar con sus labores, con las limitaciones y requisitos obvios, en el caso de la música, como de la mayoría los artistas, no solo que no se ha levantado ninguna restricción, sino que se los considera, junto con el turismo y los eventos masivos, como uno de los últimos trabajos a retornar”.

El legislador capitalino ponderó que en la Provincia de Santa Fe “hay más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la cultura”, y añadió que “muchos de ellos están vinculados al mundo de la música, que esperan en su casa una respuesta a cómo seguir viviendo el día a día”.

Precisamente ante el presente panorama, el senador sostuvo que “surge la idea de generar una política, si se quiere provisoria, durante las restricciones del rubro, que tenga como objetivo que nuestros músicos puedan disponer de un lugar de grabación con todas las herramientas necesarias para el efecto, y en cumplimiento de un estricto protocolo de actuación, que deberá ser pensado y autorizado por las autoridades correspondientes”.