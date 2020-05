La Municipalidad cerró otra masiva entrega de bolsones con alimentos Locales 16 de mayo de 2020 Redacción Por En medio de una emergencia sanitaria y una profunda crisis socioeconómica, miles de familias rafaelinas retiraron la asistencia alimentaria que el Estado local entrega cada 15 días en tres puntos de entrega de la ciudad. Desempleados, cuentapropistas que no pueden trabajar, albañiles y remiseros entre tantos otros se acerca a buscar el bolsón.

FOTO J. BARRERA EN LA SOCIEDAD RURAL. Un grupo de beneficiarios retira cajas de leche, solo para quienes tienen chicos. SALON. En una amplia mesa una importante cantidad de empleados municipales atienden a los rafaelinos que buscan la ayuda.

A gente de trabajo que no acostumbra a recibir asistencia estatal no le ha quedado más remedio que retirar un bolsón con productos alimenticios que entrega la Municipalidad de Rafaela en forma extendida desde hace un par de meses, cuando a partir de la emergencia sanitaria se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio que paralizó una buena parte de las actividades económicas. “Nosotros teníamos un pequeño ahorro para vivir unas semanas sin ingresos, pero lo agotamos, no tenemos un peso y no nos quedó otra alternativa que venir a buscar un bolsón. No nos gusta, nos hace sentir incómodos, pero realmente lo necesitamos. Las cosas están muy difíciles en la calle, no hay trabajo, muchos de los sueldos se pagan en cuotas o en una menor cantidad y en nuestro caso que somos cuentapropistas, no pudimos trabajar y por eso no tuvimos más ingresos”, dijo una mujer de mediana edad que se acercó ayer a la Sociedad Rural a retirar la ayuda alimentaria.

Con distancia social y el uso de barbijos obligatorios, cientos de rafaelinos desfilaron ayer nuevamente por los tres centros de distribución de la asistencia alimentaria que dispuso el Municipio para atender la creciente demanda que se observa en la ciudad. Choferes de remises, albañiles, cuentapropistas que si no trabajan no cobran figuran entre quienes requieren de los alimentos, desde fideos hasta arroz y leche.

Hace dos semanas, en la anterior entrega, la Secretaría de Desarrollo Humano que encabeza Myriam Villafañe repartió 13.800 bolsones con alimentos en la próspera ciudad de Rafaela, muy lejos de ser una isla que se mantiene alejada de la crisis socioeconómica y sanitaria. “Nos sorprende cada vez más la cantidad de familias que vienen, a muchas las conocemos por ser gente de trabajo, pero ahora la están pasando mal”, admite desde el otro lado del tablón un empleado municipal que normalmente cumple otras funciones, pero que ahora fue reasignado al área social para efectuar la distribución alimentaria, como tantos otros.

A principios de marzo, el Municipio concretó la última entrega en la sede de la Oficina de Asistencia en calle Santos Vega al 400, en barrio Villa del Parque, donde aumentó sustancialmente la cantidad de beneficiarios en tiempos donde ya se imponía el distanciamiento social. Esa experiencia obligó a reformular la logística y descentralizar el operativo en tres sedes, a la vez que aumentar la cantidad de días y organizar por el número de terminación de documento de identidad y el lugar de residencia de quienes retiran el bolsón. Además, esta descentralización hizo necesario tener más personal municipal para cumplir con las tareas, por eso no sorprendió al convocatoria a empleados que habitualmente se desempeñan en áreas como educación, cultura o incluso Fiscalía para dar una mano.

Al igual que las entregas anteriores, la distribución alimentaria se concretó en El Hongo del Club Ferro para los barrios situados al Oeste de la Ruta Nacional 34; la Oficina de Asistencia (Santos Vega 435) para los barrios ubicados al Este de la Ruta 34 y al Sur de bulevar Roca y avenida Santa Fe; y la Sociedad Rural para los barrios comprendidos al Este de la Ruta 34 y al Norte de bulevar Roca y avenida Santa Fe. Para poder acceder a este beneficio que implementa el Estado local para paliar la compleja situación, las familias no deben tener la Tarjeta Alimentar, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el comedor San Agustín (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).

En el marco de la organización, el Municipio pide que solo asista un integrante del grupo familiar, con documento nacional de identidad, y que respete el cuadrante asignado de acuerdo a su domicilio.